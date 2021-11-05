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قيمته 5 ملايين و600 ألف ريال.. أغلى قناع وجه لـ"كورونا" يعرض في الرياض

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قيمته 5 ملايين و600 ألف ريال.. أغلى قناع وجه لـ"كورونا" يعرض في الرياض قيمته 5 ملايين و600 ألف ريال.. أغلى قناع وجه لـ"كورونا" يعرض في الرياض
زينته شركة مجوهرات أمريكية بـ 3608 ماسات بالأبيض والأسود وقطع من الذهب

قيمته 5 ملايين و600 ألف ريال.. أغلى قناع وجه لـ

يعرض في العاصمة الرياض أغلى "قناع" للوجه للحماية من "كوفيد-19"، والذي تبلغ قيمته مليونان و500 ألف دولار (5 ملايين و625 ألف ريال).

ويزيّن القناع الذي صممته شركة مجوهرات أمريكية 3608 ماسات بالأبيض والأسود، وقطع من الذهب تُعرض في معرض المجوهرات الفريدة بـ(موسم الرياض)، والذي يعد واحداً من أكبر معارض المجوهرات في الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة المصنعة أن القناع متوافق مع الشروط الصحية ومعتمد من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

يذكر أن صناعة القناع استغرقت تسعة أشهر، وشارك في صناعته 25 صائغاً ومصمم واحد، ويملكه أحد رجال الأعمال الأثرياء المقيمين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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