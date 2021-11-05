إزالة حالات تعدي على أراض أملاك الدولة بمدينة أسوان

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واصلت الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية جهودها وأنشطتها طبقاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في هذا الشأن من خلال القيام بأعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات، وكذا التطوير والتجميل، مع رصد مطالب وإحتياجات المواطنين من خلال التلاحم الميدانى اليومى للعمل على وضع الحلول الفورية لها حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملات مكبرة استهدفت إزالة حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بنطاق حى جنوب بمساحة 155 م2.

تم إزالة حالة على مساحة 80 م2، وإزالة حالة تعدى أخرى في المهد بمساحة 75 م2، فضلاً عن إزالة حالة تعدى ثالثة عبارة عن إنشاء محل بسور نادى أسوان الرياضى. وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمدينة أبوسمبل السياحية بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالات تعدى على أملاك الدولة في مهدها، بجانب ردم البرك المائية ببعض المناطق السكنية، بالإضافة إلى رفع مستوى النظافة العامة وتجميل الحدائق، فضلاً عن متابعة منظومة العمل بالمواقع الخدمية داخل المجازر والوحدات الصحية، وأيضاً الأعمال الجارى تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية للمدينة.