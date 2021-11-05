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قال الفنان محمد صبحي، إن السينما التي قامت بتصدير مشاهد البلطجة مسئولة عن العنف الذي يشهده المجتمع، وذلك في تعليقه على واقعة سفاح الإسماعيلية الذي قام بذبح أحد الأشخاص والسير برأسه في الطريق العام.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخبثاء الذين يتحدثون أن السينما تنقل العنف الموجود في المجتمع، أن النوعية من أفلام العنف نقلت ذلك إلى الواقع وليس العكس كما يروجون.

وأشار الفنان محمد صبحي إلى أن الإبداع يكون عبر تقديم رؤية جمالية حتى في القبح، موضحا أن الدراما لا يمكن أن تقدم الشخص بأن يأخذ حقه «بدراعه» فهذا يسقط هيبة الدولة.

وطالب الفنان محمد صبحي أن يتم اختراع مواقع تواصل الاجتماعي بديلة عن «الفيسبوك» كما حدث في الصين من أجل الابتعاد عن الهيستريا على تلك المواقع.