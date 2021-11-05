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حسام موافي: 3 طرق لعلاج ارتفاع الكوليسترول ()

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حسام موافي: 3 طرق لعلاج ارتفاع الكوليسترول (فيديو) حسام موافي: 3 طرق لعلاج ارتفاع الكوليسترول ()

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مقولة عدم ارتباط زيادة الوزن بالأكل أمر خاطئ، مؤكدا أن تناول الطعام بكثرة سبب رئيس في زيادة الوزن.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن علاج ارتفاع الكولسترول يكون عن طريق 3 أشياء هم نظام تغذية جيد، وممارسة الرياضة أو الحركة، والأدوية.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن تنظيم الطعام أمر هام للغاية ويجوز تناول كل ما يخرج من الأرض، مع ضرورة الابتعاد عن جميع ما يمشي على الأرض ما عدا السمك.

وتابع حسام موافي، أن ما يخرج من الأرض هي النباتات والفواكه بجميع أنواعها، أما ما يمشي عليها فهي الحيوانات والطيور، مشددا على ضرورة عدم الإكثار من الأكل كما أوصى الرسول صلي الله عليه وسلم حين قال: «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع».

المصرى اليوم

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