رئيس «الإنجيلية» يفتتح لقاء اللجنة الاستشارية للصحة النفسية (صور)

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افتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الجمعة، لقاء اللجنة الاستشارية للصحة النفسية التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بمشاركة أعضاء اللجنة، الدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفسي، والدكتور ماهر الضبع، أستاذ الطب النفسي بالجامعة الأمريكية، والدكتور إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي، والدكتورة عبلة مورجان، استشاري الطب النفسي، والدكتور باسم فايز، الطبيب النفسي، والأستاذة إيمي ماهر، المعالجة النفسية.

وشارك ١٠٠ من خدام ورعاة وقيادات لجان المسانده النفسية للمذاهب الإنجيلية بمصر لمناقشة الموقف الإيماني من العلاج الطبي للاضطرابات النفسية، والموقف الإيماني من المشاعر السلبية، كما تم مناقشة توصيات اللجنة الاستشارية النفسية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بخصوص قضية التحرش والاستغلال الجنسي.

وفي نهاية اللقاء تم عرض مقترح بروتوكول التعامل مع شكاوى التحرش والاستغلال الجنسي، من خلال تحديد وتدريب لجنة مختصة تحددها الكنيسة، للمساعدة في المشورة والتأهيل والعلاج.

رئيس «الإنجيلية» يفتتح لقاء اللجنة الاستشارية للصحة النفسية مع خدام ورعاة الكنائس ( صور)

رئيس «الإنجيلية» يفتتح لقاء اللجنة الاستشارية للصحة النفسية مع خدام ورعاة الكنائس ( صور)

رئيس «الإنجيلية» يفتتح لقاء اللجنة الاستشارية للصحة النفسية مع خدام ورعاة الكنائس ( صور)

رئيس «الإنجيلية» يفتتح لقاء اللجنة الاستشارية للصحة النفسية مع خدام ورعاة الكنائس ( صور)