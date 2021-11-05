أخبار عاجلة

إيطاليا تخشى التعثر أمام طموحات سويسرا -
شاكيري: سنواجه إيطاليا لتعويض خسارتنا فى «يورو» -
صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة -
ألفيس أولى صفقات الدعم فى برشلونة ومفاجأة فى الصفقة -
مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد -
«السلم والأمن الأفريقي» يعقد جلسة حول جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات -
خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية -
20 مخالفة لقرارات التوطين في الرياض -
إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة بـ"فيفاء" -
استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد صبحي: الغرب يتخوف من إثبات انتمائها لحضارتها الفرعونية ()

Print
محمد صبحي: الغرب يتخوف من إثبات مصر انتمائها لحضارتها الفرعونية (فيديو) محمد صبحي: الغرب يتخوف من إثبات انتمائها لحضارتها الفرعونية ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد صبحي، إن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لا يعني أنها نفذت بالفعل بل هو عبارة عن إبداء حسن النوايا، موضحا أن توطين حقوق الإنسان يحتاج إلى وقت لأنه عبارة عن ممارسات فعلية.

وأضاف محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن انتقادات الغرب لمصر بشأن حقوق الإنسان تلخصها مقولة طالما أعطيتك الرخصة واعتبرتك أستاذي لتعلمني فأفعل بي ما شئت: «إحنا مالنا ومال الغرب ليه نهتم هم قالوا إيه».

وأردف محمد صبحي، أن هناك تخوف لدى الغرب من إثبات انتمائها لحضارتها الفرعونية التي أبهرت العالم، مضيفا أن الانتماء أيضا يشمل الرب والوطن والأسرة، والتاريخ.

واستطرد أن الرئيس يسابق الزمن لتحقيق أفصل الانجازات للشعب المصري، لكن يجب الالتفاف حول القيادة السياسية لتحقيق التقدم والتنمية وبناء الإنسان متسائلا: إلى متى سنظل على أعتاب الدولة المتقدمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد

مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد

خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية

خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث