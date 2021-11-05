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قال الفنان محمد صبحي، إن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لا يعني أنها نفذت بالفعل بل هو عبارة عن إبداء حسن النوايا، موضحا أن توطين حقوق الإنسان يحتاج إلى وقت لأنه عبارة عن ممارسات فعلية.

وأضاف محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن انتقادات الغرب لمصر بشأن حقوق الإنسان تلخصها مقولة طالما أعطيتك الرخصة واعتبرتك أستاذي لتعلمني فأفعل بي ما شئت: «إحنا مالنا ومال الغرب ليه نهتم هم قالوا إيه».

وأردف محمد صبحي، أن هناك تخوف لدى الغرب من إثبات مصر انتمائها لحضارتها الفرعونية التي أبهرت العالم، مضيفا أن الانتماء أيضا يشمل الرب والوطن والأسرة، والتاريخ.

واستطرد أن الرئيس السيسي يسابق الزمن لتحقيق أفصل الانجازات للشعب المصري، لكن يجب الالتفاف حول القيادة السياسية لتحقيق التقدم والتنمية وبناء الإنسان متسائلا: إلى متى سنظل على أعتاب الدولة المتقدمة.