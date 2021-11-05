«قومي بينا نمشي».. محمد هنيدي يعلق على الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك

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مازح الفنان محمد هنيدي مشجع نادي الزمالك، الخميس، على الشوط الاول من مباراة القمة المصرية بين فريقين الزمالك والاهلي، حيث انتهي الشوط الاول بفوز الاخير 3/0 قائلا :«إحنا نمشي عشان المترو بيقفل بدري».

ونشر محمد هنيدي صورة تجمعه بالفنانة حنان ترك من فيلم «جاءنا البيان التالي» عبر «فيسبوك» وكتب على الصور «جومي بينا نمشي»، قائلا:«احنا نمشي عشان المترو بيقفل بدري».

وكان الفنان محمد هنيدي أعلن عن التحدي بينه وبين فاندام على سوشيال ميديا وإمكانية تحويل هذا التريند لعمل فني قال: «فاندام شخصية جميلة والمحادثات التي تدور بيننا سينتج عنها قريبا أما فيلم أو ماتش مصارعة، وعن حلمه الأول أن يكون لاعب كرة قدم فرد مازحا: لو مكونتش ممثل كنت هبقي لاعب كرة قدم وأقوي من محمد صلاح فربنا ستر عشان اللعيبة تاكل عيش».