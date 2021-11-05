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حقق الأهلي المصري فوزا عريضا ومستحقا بثلاثية نظيفة على غريمه التقليدي الزمالك في الشوط الأول خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 -2022.

د16: ديانج يسجل الهدف الأول من تسديدة صاروخية تصطدم بالدفاع والعارضة وترد لتصطدم مجددا بـ أبو جبل وتسكن الشباك

د18: محمد عادل يحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد المثلوثي لـ علي معلول

د20: علي معلول يسجل هدف الأهلي الثاني من ركلة الجزاء

د25: محمد شريف يضيف الهدف الثالث بعدما استلم تمريرة عالمية من عمرو السولية

د45: 3 دقائق وقت بدل ضائع

موعد مباراة الأهلي والزمالك ، الاهلي والزمالك اليوم

يشهد اليوم الجمعة 5-11-2021 إقامة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري 2021-2022 ، وتبحث العديد من جماهير الأهلي والزمالك عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والذي يقام الجمعة في الجولة الثالثة من البطولة .

وبدأ النادي الأهلي بطولة الدوري بتحقيق فوز مستحق على الإسماعيلي برباعية فى مباراة تألق فيها بيرسي تاو صفقة الفريق الجديدة ،فيما تغلب الزمالك على إنبي بنتيجة 2-0 ، وفى الجولة لثانية فاز الأهلي على البنك بهدف يتيم ، فيما تغلب الزمالك على طلائع الجيش بهدفين أيضاً ,