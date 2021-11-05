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جمال حمزة: فخور بأني هداف في القمة

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جمال حمزة: فخور بأني هداف الزمالك في القمة جمال حمزة: فخور بأني هداف في القمة

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أكد جمال حمزة ، مهاجم الأسبق، أنه كان دائمًا يتألق في مباريات القمة أمام النادي الأهلي.

وقال جمال حمزة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز: «كنت ذائمًا مميز في مباريات القمة، وأسجل أهداف»، مضيفًا: «فخور بأني هداف مباريات القمة بتسجيلي 7 أهداف في مرمى الأهلي».

وتابع: «كنت اخوض مباريات القمة بثقة وثبات انفعالي»، مشيرًا: «اتمنى أن تخرج مباراة اليوم بشكل يليق بكرة القدم المصرية، خاصة في ظل حضور الجماهير».

ويواجه الزمالك فريق الأهلي، مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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