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الصحة: تنفيذ حملتين متتاليتين للتطعيم ضد «شلل الأطفال» قريبا

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الصحة: تنفيذ حملتين متتاليتين للتطعيم ضد «شلل الأطفال» قريبا الصحة: تنفيذ حملتين متتاليتين للتطعيم ضد «شلل الأطفال» قريبا

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ثمن الدكتور خالد عبدالغفار، جهود منظمة الصحة العالمية في دعم لتوفير أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال، منوهًا إلى أنه سيتم تنفيذ حملتين متتاليتين لتطعيم الأطفال، حيث تنطلق الحملة الأولى خلال شهر نوفمبر الجاري، في إطار الحرص على الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشددًا على ضرورة تنفيذ تلك الحملات بجودة وكفاءة عالية، طبقًا للوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية، والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين...

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وخلال اللقاء، تم مناقشة وضع خطط لتكثيف الحملات الصحية والتوعوية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين خاصة فئة الشباب، وتنفيذ حملات للتوعية بأضرار ومخاطر التدخين تستهدف طلاب الجامعات، بالإضافة إلى التوعية بأيام الصحة العالمية التي سيتم الاحتفال بها خلال الشهر الجاري أبرزها الأسبوع العالمي للتوعية بشأن المضادات الحيوية.

المصرى اليوم

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