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قال الفنان محمد صبحي، لا حاجة لإهدار الوقت في الرد على الشائعات التي تشكك في إنجازات الدولة لأن الإنجاز ظاهر ويراه الجميع.

وأضاف محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الكثيرون يقولون من أين تأتي الدولة بكل هذه الأموال التي تنفقها في المشروعات، لكن هذا المرحلة التي تمر بها البلاد لا يصح فيها قول ذلك الكلام.

وأردف محمد صبحي أن تعداد الشعب المصري حوالي 100 مليون، لذلك لا أتفق مع قوافل المساعدات التي توزع اللحوم والمواد الغذائية على المواطنين، موضحا أن المستحق فقط هو الذي يحق له الأخذ من الدولة أما الذي يمكث في البيت دون عمل لا يصح منحه مساعدات: لا تعطيه سمكة بل علمه الصيد.

وتابع محمد صبحي أن الباب مفتوحا أمام الجميع للصناعات والمشروعات الصغيرة التي يستطيع الفرد كسب قوته وما يكفيه من خلال العمل بها بدلا من انتظار المساعدات، مردفا»تعال خذ مشروع في العاصمة الإدارية واشتغل بس بلاش تقعد وتخلف».

وأضاف أن هناك 80% من الموظفين لا يعملون في جهات عملهم وكل علاقتهم بالعمل تتلخص في عملية توقيع الحضور والانصراف فقط.

واستطرد محمد صبحي أن الزيادة السكانية تمثل أعباء إضافية على الدولة وتعيق عملية التنمية، مؤكدا ضرورة استخدام مبدأ الترغيب في معالجة القضية: «لو عندك طفلين هصرف عليهما وهديك رعاية صحية لهما، أما الثالث شيله أنت».