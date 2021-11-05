متى نرتدى الملابس الشتوية؟ ..الأرصاد الجوية تُجيب

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توقعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليلا، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد. كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وتصبح كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة.

وأكدت شاكر في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» ارتفاع درجات الحرارة درجتين عن المعدل الطبيعى، بسبب التغيرات المناخية التي كانت السبب الرئيسى في الاحتباس الحرارى ورفع درجة الغلاف الجوى درجة ونص، وكانت هيئة الارصاد الجوية قد أعلنت أن عام ٢٠٢١ الاكثر حرارة مقارنة بالخمس أعوام السابقة .

وتوقعت انخفاض درجات الحرارة بداية شهر ديسمبر القادم مع زيادة عدد ساعات الليل وارتداء الملابس الشتوية، ونصحت شاكر بالابتعاد عن الملابس الثقيلة نهارًا الأسبوع الجاري وارتداء الملابس الخريفية نهارا منعا للتعرق والإصابة بنزلات البرد، ومن الممكن ارتداء جاكيت في الساعات المتأخرة من الليل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.