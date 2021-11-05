هيئة تنمية جنوب الصعيد تنفذ أول مشروع قومي لتطوير زراعات قصب السكر بأسوان

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بدأت هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف أحمد صالح، رئيس الهيئة، تنفيذ أول مشروع قومي لتطوير زراعات قصب السكر بمدينة كوم إمبو بأسوان والذى يعد من أكبر المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، وذلك في اطار بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العربية للتصنيع متمثلة في مصنع قادر.

ويهدف المشروع إلى انتاج ١٠ مليون شتلة تكفى لزراعة ١٥٠٠ فدان كمرحلة اولى ويتكون المشروع من صوبة زراعية مجهزة و(2) صوبة سلكية مساحة الصوبة 13680 متر والمباني الخدمية والأسوار، وتصنيع صواني بلاستيكية لزوم الشتل لإنتاج (10) مليون شتلة قصب سكر في الموسم لزراعة حوالى (1500) فدان ومخطط الانتهاء من المرحلة الاولى اول مارس ٢٠٢٢.