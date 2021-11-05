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محمد صبحي : جريء في رفع الدعم ولم يخش على شعبيته ()

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محمد صبحي : السيسي جريء في رفع الدعم ولم يخش على شعبيته (فيديو) محمد صبحي : جريء في رفع الدعم ولم يخش على شعبيته ()

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قال الفنان محمد صبحي ، إن الرئيس عبد الفتاح لم يخشى على شعبيته واقتحم ملف الدعم بجرأة شديدة لصالح بناء الدولة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جزء من الشعب المصري يلتهم كل الإنجازات، متابعا أنه لا توجد مشكلة في رفع الدعم وهذه جرأة لم تحدث في أزمنة عديدة.

تابع الفنان محمد صبحي، أن إلغاء الدعم جاء عبر عدة مراحل، أن السبب في ارتفاع الأسعار هو جشع التجار الذي يلتهم أي زيادات في الرواتب، مطالبا من الجميع بالوعي والامتناع عن شراء سلعة فترة ما حتى تتراجع أسعارها مجددا نظرا لعدم الإقبال عليها.

أكد محمد صبحي أن الشعب المصري مطالب بالحفاظ على الإنجازات المحققة على أرض الواقع من الجميع.

المصرى اليوم

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