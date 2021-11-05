يقي من الإصابة والوفاة بنسبة 89%.. «فايزر» تُعلن إنتاج دواء مضاد لكورونا

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أعلنت شركة فايزر الأمريكية عن إنتاج دواء جديد تخفض مخاطر دخول المستشفى أو الوفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بنسبة تصل إلى 89 %

و جري تطوير عقار باكسلوفيد للاستخدام في حالات الأشخاص المعرّضين لخطر الإصابة الشديدة، حسب تقارير لوسائل إعلام عالمية نشرتها اليوم من بينها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ويأتي ذلك بعد يوم من اعتماد الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة دواءً شبيهًا طوّرته شركة «ميرك شارب آند دوهم».

وقالت فايزر إنها أوقفت التجارب في وقت مبكر على عقار باكسلوفيد بعد إعطائه نتائج مبدئية إيجابية للغاية.

في حين سارعت المملكة المتحدة إلى طلب 250 ألف جرعة من عقار فايزر الجديد، مع 480 ألف جرعة من عقار مولنوبيرافير الذي طورته شركة ميرك شارب آند دوهم.

ويعرَف عقار فايزر كمثبّط للإنزيم البروتيني، وهو مصمم لحجب إنزيم يحتاجه الفيروس لكي يتكاثر.

وبتناول جرعة من أقراص باكسلوفيد مع قرص ريتونافير المضاد للفيروسات يظلّ مفعول ذلك في الجسم لفترة أطول. ويتناول البالغون ثلاثة أقراص مرتين يوميا مدة خمسة أيام.

ويعمل هذا العلاج المركّب بشكل يختلف قليلاً عن عمل عقار ميرك شارب آند دوهم، والذي يُدخل أخطاء على الشفرة الجينية للفيروس.

وقالت فايزر إنها تخطط أن تقدم إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نتائج مؤقتة للتجارب التي أجرتها على فعالية عقار باكسلوفيد.

وقال رئيس الشركة، ألبرت بورلا إن عقار باكسلوفيد «أثبت قدرة على إنقاذ حياة مرضى بكوفيد، وعلى الحدّ من تردّي حالاتهم، فضلا عن استغناء تسعة من بين كل عشرة أشخاص عن دخول المستشفى جرّاء الإصابة بالفيروس».

في حين أضافت ،كبير المسئولين العلميين في قسم اللقاحات البكتيرية وطب المستفيات في “فايزر”آنالييزا أندرسون والتي تقود برنامج الشركة لتطوير الدواء المضاد لـ”كوفيد-19” منذ يناير 2020: “نبحث عن وقاية وعلاج كاملين”، مضيفة: “لدينا اللقاح للوقاية، والآن لدينا فرصة للعلاج”.

و يُنظر إلى اللقاحات المضادة لكوفيد على أنها أفضل طريقة لاحتواء الوباء. لكن هناك طلبًا كذلك على العلاجات التي يمكن أخذها في المنزل دخول المستشفى، لا سيما في حالات الأشخاص المعرضين للإصابة أكثر من غيرهم.

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