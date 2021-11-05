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ريهام حجاج تكشف سبب غيابها عن زفاف ابنة حجاج عبد العظيم

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ريهام حجاج تكشف سبب غيابها عن زفاف ابنة حجاج عبد العظيم ريهام حجاج تكشف سبب غيابها عن زفاف ابنة حجاج عبد العظيم

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كشفت الفنانة ريهام حجاج، سبب غايبها عن حفل زفاف ابنة الفنان الكبير حجاج عبدالعظيم، الذي أقيم منذ 4 أيام بأحد الفنادق الكبيرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور الأهل وأصدقائه من الوسط الفني.

وأعادت «حجاج»، نشر الفيديو الذي يكشف فيه خالد حجاح سبب غياب ريهام عن حضور حفل زفاف شقيقته دنيا، وذلك عبر خاصية»الأستوري«، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو» إنستجرام «، وعلقت عليه قائلة :»معقول متعزمونيش على فرح اختي»، بينما كتبت على «أستوري» أخرى أعادت نشرها من نفس الفيديو: «معقول مش هحضر فرح أختي»، مستكملة «مبروك يا دنيا يا حبيبتي ربنا يسعدك ويهنيكي».

وحول ما قاله «خالد» بأنه يشرفه أن تكون ريهام حجاج بالفعل شقيقته، علقت الفنانة قائلة: «تسلم يا خلود واحنا اخوات من غير حاجة.. حتى أخويا الحقيقي اسمه خالد».

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «وكل ما نفترق»، وشارك في بطولته أحمد فهمى، عمرو عبدالجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبدالعزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبوسيف.

المصرى اليوم

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