14 عرضًا عربيًا ودوليًا..انطلاق مهرجان «شرم الشيخ للمسرح الشبابي»

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عدد من الفعاليات المختلفة تشهدها الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى، برئاسة المخرج مازن الغرباوى، والتى تنطلق اليوم السبت، وتستمر حتى 11 نوفمبر الجارى، وتحمل الدورة اسم الفنانة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان الذى يأتى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ويترأس اللجنة العليا له الفنان الكبير محمد صبحى. تم اختيار 14 عرضًا مسرحيًا فى مسابقات المهرجان المختلفة.

مهرجان «شرم الشيخ للمسرح الشبابى»

بالإضافة إلى عرضين شرفيين، وتتضمن قائمة اللجان عددا كبيرا من النجوم، وكذلك يُكرم المهرجان 9 شخصيات مسرحية، لما قدموه من مسيرة طويلة فى الحركة المسرحية، بالإضافة إلى 3 ورش تدريبية فى الفنون المختلفة، وإصدار أول كتاب باللغة الفرنسية، و6 إصدارات ضمن الفعاليات.

وتضم الدورة السادسة قائمة طويلة من الدول المشاركة، وصلت إلى 39 دولة متنوعة بين الضيوف والمشاركات والأنماط المختلفة، من بينها «تونس، العراق، جورجيا، إيطاليا، إسبانيا، جنوب السودان، سلطنة عمان، الكويت، البحرين، السعودية، الإمارات، بلجيكا، رومانيا، أوكرانيا، سيريلانكا، كوسوفو».

مهرجان «شرم الشيخ للمسرح الشبابى»

14 عرضًا ضمن مسابقات المهرجان.. و«انتحار معلن» و«صفية» فى محور العروض الشرفية

تضم عروض المهرجان هذا العام فى مسابقته الرسمية العرض الإيطالى «لاست فلاور»، و«ربع وقت» من تونس، والعرض العراقى «بوق إسرافيل»، وعرض «ترام» (بولندا- أمريكا- إنجلترا)، ومن جورجيا عرض «بيروسماني»، والعرض المصرى «رصد خان»، ويقدم الحفل الإعلامية بوسى شلبى والفنان طارق الإبيارى.

مهرجان «شرم الشيخ للمسرح الشبابى»

وتتضمن عروض المونودراما، العرض الرومانى «دونت ريفنيجى اس»، وكذلك العرض الإسبانى «موندو جيرس»، كما تضمن العرض الأوكرانى «واى دونت بيبول»، وكذلك العرض السيرلانكى «وان توشد». وتتضمن عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، العرض السعودى «صخب بلا صوت»، وعرضين من تونس هما: «خدامة»، و«البجعات» وكذلك الجزائرى «الجار». وتتضمن العروض أيضًا عرضين فى محور العروض الشرفية، هما: «انتحار معلن» (مصر- السعودية - تونس)، وكذلك عرض «صفية» من الأردن.

مهرجان «شرم الشيخ للمسرح الشبابى»

إلهام شاهين ولقاء الخميسى و«الحمدان» يترأسون لجان التحكيم

تتضمن قائمة لجان التحكيم عددا من النجوم فى المسابقات الثلاث المختلفة، ففى مسابقة العروض الكبرى تتضمن اللجنة كلا من الفنانة إلهام شاهين «رئيسًا»، بعضوية الفنان الكويتى داوود حسين، والفنان اليابانى كاكوموتو أتوسوشى، وكذلك الفنانة اليونانية باباثا ناسوى، ومن ألبانيا الفنان ادمون اكسومارى.

مهرجان «شرم الشيخ للمسرح الشبابى»

ويُحكّم فى لجنة مسابقة عروض المونودراما كل من الفنانة لقاء الخميسى، كرئيس للجنة، بعضوية كل من العراقى جبار المشهدانى، والفنان طارق صبرى، ومن كوسوفو الفنانة ألماظة نورا.

كما تتضمن قائمة لجنة تحكيم مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية كلا من الناقد يوسف الحمدان من البحرين، والفنان أحمد صيام من مصر، والفنان الأردنى إياد الشطناوى.

سميحة ايوب - صورة أرشيفية

رنا سماحة تقدم الأغنية الرسمية

تشارك المطربة رنا سماحة بأغنية جديدة تقدمها خصيصًا للمهرجان ضمن فعاليات الافتتاح، حيث تم تصويرها لتكون الأغنية الرسمية لفعاليات الدورة السادسة بطريقة الفيديو كليب. واعتبرت «رنا» أن الأغنية ستنطلق من مدينة السلام «شرم الشيخ».

وقالت فى تصريحات لها إنها سعيدة للمشاركة ضمن فعاليات الحدث الأهم، وكذلك سعيدة لغنائها الأغنية الرسمية للمهرجان، من كلمات طارق على، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركى، وتتضمن فعاليات الافتتاح أيضًا مع انطلاق الأغنية الرسمية مراسم التكريم وصعود لجان التحكيم.

رنا سماحة - صورة أرشيفية

10 جوائز يقدمها المهرجان

عدد من الجوائز يقدمها المهرجان ضمن فعاليات دورته السادسة والتى تأتى بأسماء مختلفة، وهى جوائز تتضمن مسابقات المهرجان المختلفة، ففى مسابقة العروض الكبرى جائزة «سميحة أيوب» لأفضل عرض متكامل، و«لينين الرملى» لأفضل مؤلف، و«حميد سمبيج» لأفضل ممثل، و«أمل الدباس» لأفضل ممثل، وجائزة «سامى عبدالحميد» لأفضل سينوغرافيا، وكذلك جائزة «صلاح القصب» للتحكيم الخاصة.

إلهام شاهين - صورة أرشيفية

أما جوائز مسابقة المونودراما، فتتضمن جائزة تحت اسم «رئيس الهيئة الدولية للمسرح لأفضل عرض»، و«جائزة لجنة التحكيم الخاصة»، بينما تأتى جوائز مسابقة محور مسرح الشارع لتتضمن: أفضل عرض، ولجنة التحكيم الخاصة.

ويضاف إلى هذه الجوائز 3 مسابقات تمنح جوائز فى مسارات: التأليف «لينين الرملى»، والبحث العلمى «أبوالحسن سلام»، والإخراج الأول «عصام السيد»، وجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة، وجائزة أفضل شخصية مهنية فى المهرجان.

محمد عبدالرحمن - صورة أرشيفية

6 إصدارات بالدورة السادسة

يُصدر مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، فى دورته السادسة، عددا من الإصدارات المختلفة والتى تصل إلى 6، فمنها إصدار تحت عنوان «الظاهراتية من الفلسفة إلى المسرح»، وألفها الدكتور سامح مهران، وكذلك «مسرح إبراهيم الحسينى التيمات والبنى الدرامية» للدكتور طارق عمار، بجانب «الكتاب التذكارى للمهرجان عبر خمس سنوات» للمؤلف وائل سعيد، وإصدار خاص بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب للدكتور عمرو دوارة، و«النصوص الفائزة والأبحاث» إعداد وتقديم داليا همام، و«دليل المهرجان» للدكتور طارق عمار.

الفنان الكويتي داوود حسين - صورة أرشيفية

الاحتفاء بتونس والعراق فى «مسيرة ورموز الدول»

يعقد المهرجان فى دورته السادسة أيامًا للاحتفال بمسيرة ورموز عدد من الدول.. وهو تقليد يجريه لأول مرة، حيث يحتفل بدولتين «تونس» و«العراق»، حيث يحتفل المهرجان غدا -7 نوفمبر- باليوم التونسى، بحضور السفير محمد بن يوسف، وتكريم اسم الفنان الراحل عز الدين قنون، وندوة عن مسيرة المسرح التونسى.

وفى 9 نوفمبر يتم الاحتفال باليوم العراقى، بالتنسيق مع نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودى، وتكريم الفنانة العراقية آسيا كمال، والفنان العراقى رائد محسن، وندوة عن مسيرة المسرح العراقى.

أحمد صيام - صورة أرشيفية

«الجسد المقدس» و«الفنون الأدائية» و«صناعة الكوميديا».. 3 ورش بالفعاليات

ينظم المهرجان ضمن فعاليات دورته السادسة 3 ورش تدريبية متنوعة فى فنون المسرح المختلفة، وهى: ورشة لإعداد الممثل تحت عنوان «الجسد المقدس» ويقدمها الدكتور فريد النقراشى، وأخرى فى الكتابة المسرحية والتى تأتى بعنوان «فنون صناعة الكوميديا فى كتابة فن المسرح» ويقدمها الكاتب نادر صلاح الدين، وكذلك ورشة «المسرح الغنائى والفنون الأدائية» للفنان اليونانى بافلوس كافورس.

أول كتاب يوقع باللغة الفرنسية

عدد من حفلات التوقيع والمؤتمرات المختلفة تشهدها فعاليات الدورة السادسة للمهرجان، حيث تتضمن توقيع أول كتاب باللغة الفرنسية، يتحدث عن المسرح المغربى ومساراته على مستوى العالم وما قدمه فى الحقل المسرحى، إلى جانب عدد من الندوات المختلفة، ومن بينها الندوة الرئيسية للاحتفاء بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب، حاملة اسم الدورة.

محمد سيف الأفخم

يتصدرهم سميحة أيوب و«الأفخم» والبلجيكى مارك بيسون.. 9 مكرمين من المسرحيين الرواد والشباب

9 شخصيات يكرمهم المهرجان ضمن فعالياته المختلفة، ما بين المصرية والعربية والدولية، سواء فى الافتتاح أو فى ختام المهرجان، وتتضمن قائمة المكرمين فى حفل الافتتاح الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، الفنان الكويتى داوود حسين، والإماراتى محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح iti اليونسكو، عن الشخصية المسرحية العربية، وكذلك البلجيكى مارك بيسون، الذى يُكرم عن الشخصية المسرحية الدولية.

وخلال أيام المهرجان يكرم كل من الفنان العراقى رائد محسن، والفنانة العراقية آسيا كمال.. وفى الختام يتم تكريم كل من الفنان محسن منصور، ومحمد عبدالرحمن توتا، والمخرج سامح بسيونى كأفضل شخصية مسرحية شابة هذا العام.

302 عرض مسرحى تقدمت للمشاركة فى مسابقات المهرجان

35 مؤلفًا ونصًا مسرحيًا تقدموا لجائزة لينين الرملى فى التأليف المسرحى

50 إجمالى الدول التى تقدمت للاشتراك فى الدورة السادسة

17 محافظة تقدم منها مجموع المشاركين والمتقدمين لمسابقات المهرجان

40 مخرجا بتجاربهم وعروضهم المسرحية تقدموا لجائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب

10 باحثين تقدموا لجائزة «أبوالحسن سلام» للبحث العلمى