أخبار عاجلة

خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية -
20 مخالفة لقرارات التوطين في الرياض -
إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة بـ"فيفاء" -
استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا -
بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس -
مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث -
منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر -
"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا -
محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ" -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«التعليم» تشارك في إجراء اختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية

Print
«التعليم» تشارك في إجراء اختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية «التعليم» تشارك في إجراء اختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باختبار كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وعدد من قيادات الكلية الفنية العسكرية.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء كشف الهيئة لعدد(77) طالبًا منهم (27) طالب من محافظة مرسى مطروح، و(50) طالب من باقى المحافظات.

وجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات بلغ 126 طالب من إجمالى (4143) طالبًا تقدموا للالتحاق بالمدرسة على مستوى الجمهورية، وقد حضر (77) طالب فقط امتحانات المرحلة الثانية التي بدأت بالكلية الفنية العسكرية يوم الثلاثاء 2021/10/26.

وقد تضمنت المرحلة الثانية اختبارات اللياقة النفسية واللياقة الطبية، وكذلك اختبارات اللياقة البدنية والرياضية، والذكاء الذهنى واللغة الإنجليزية، ويجب على الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالمدرسة أن يكون متميزًا في ثلاثة تخصصات وهى الرياضيات، وفروع العلوم، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبار الذكاء الذهني، حيث إن الدراسة في هذه المدرسة لا تعتمد على الدرجات الحاصل عليها الطالب في الشهادة الإعدادية فقط.

ومن المقرر اختيار 60 طالبًا فقط للالتحاق بالمدرسة بعد الإنتهاء من المرحلة الثانية من الاختبارات، وستعلن النتيجة النهائية للطلاب المقبولين خلال الأسبوع القادم.

ويتم إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، كما تبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع من نوفمبر تدريبات اللغه الروسية لطلاب المدرسة.

كما يجدر الإشارة إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة من طلاب الدبلوم بالمدرسة العام الدراسى الحالى 2021/2022.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إيطاليا تخشى التعثر أمام طموحات سويسرا

إيطاليا تخشى التعثر أمام طموحات سويسرا

شاكيري: سنواجه إيطاليا لتعويض خسارتنا فى «يورو»

شاكيري: سنواجه إيطاليا لتعويض خسارتنا فى «يورو»

صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة

صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة

ألفيس أولى صفقات الدعم فى برشلونة ومفاجأة فى الصفقة

ألفيس أولى صفقات الدعم فى برشلونة ومفاجأة فى الصفقة