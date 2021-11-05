معلقان بسقف الحجرة.. العثور على جثتي طالبين بأحد فنادق الاسكندرية

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تكثف الأجهزة الأمنية بالإسكندرية جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على جثتى طالبين، مشنوقين بأحد الفنادق بمنطقة وسط البلد.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن الاسكندرية، اخطارا من قسم شرطة العطارين، بتلقيهم بلاغا من إدارة إحدى الفنادق بمنطقة محطة الرمل، دائرة القسم، يفيد بعثور عمال الفندق المشار إليه على جثتى طالبين مشنوقين.

على الفور اتجهت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين برفقة سيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

تبين من الفحص وجود جثتى الطالبين معلقتان بسقف الحجرة، بواسطة «قفل وير» يستخدم في قفل الدرجات.

تم انزال الجثتين بمعرفة ضباط المباحث، وتبين أن المتوفيين كلا من (عمر.ع.ي) ٢١ سنة مقيم بمنطقة السيوف و(على. أ.م) ٢٠ سنة مقيم بمنطقة المندرة، أحدهما طالب بكلية الطب والآخر بكلية الهندسة.

وبمناظرة الجثتين لم يتبين وجود ثمة إصابات ظاهرة بهما. ولم يتم التعرف على ملابسات واسباب وتوجداهما بالفندق على الرغم من أنهما مقيمان بالإسكندرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على القفلين المستخدمان في الشنق وإرسالهما إلى الطب الشرعى، والتحفظ على دفاتر النزلاء بالفندق، واستدعاء مسؤولى الفندق والنزلاء بالغرف المجاورة لسؤالهم وسرعة استدعاء أهلية المتوفيين لمعرفة أسباب إقامتهما بالفندق، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.