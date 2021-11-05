أخبار عاجلة

خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية -
20 مخالفة لقرارات التوطين في الرياض -
إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة بـ"فيفاء" -
استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا -
بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس -
مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث -
منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر -
"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا -
محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ" -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قفز لأعلى.. في اليوم مساء الجمعة 5-11-2021

Print
قفز لأعلى.. سعر الذهب في مصر اليوم مساء الجمعة 5-11-2021 قفز لأعلى.. في اليوم مساء الجمعة 5-11-2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر اليوم الإرتفاع في مساء الجمعة، 5 نوفمبر 2021، في استجابة إلى الارتفاع الكبير في سعر الذهب عالميًا والذى ارتفع بقيمة تتراوح مابين 15 إلى 18 دولارا في الأوقية قرب اغلاق التداول بالبورصة العالمية .

وشهدت أسعار الذهب في وعالميا حالة من التذبذب على مدار اليوم، انتهت بتحقيق ارتفاع كبير نتجية للإقبال الكبير على شرائه عالميا برغم صدور بيانات اقتصادية أمريكية ايجابية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر اليوم، 784 جنيهًا للجرام.

وتستمر « المصرى اليوم » في تقديم خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، ويهتم العديد من المصريين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا من 893 إلى 895 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا من 783 إلى 785 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر .

تراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا من 672 إلى 674 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية .

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6264 إلى 6280 جنيهًا.

وهذه الأسعار تعلنها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لأسعار الذهب من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

قفزت أسعار الذهب عالميا إلى أعلى بشكل واضح محققا ارتفاعا يتجاوز 15 دولارا في الأوقية، وكان الذهب تعرض للتراجع بنسبة 0.1%، في منتصف اليوم بعد صدور بيانات معدل البطالة وجاء منخفضا عن المتوقع إلى 4.6%، كما جاء مؤشر متوسط التغير في الأجور ايجابيا محققا نموا بنسبة 0.4%، ولكن لم يلبث الذهب ونتيجة للاقبال عليه إلى الارتفاع وبقوة لينهى الاسبوع على ارتفاع، وتخطى الذهب أخيرا حاجز 1800 دولارا للأوقية وبنسبة كبيرة ويتوقع الخبراء مواصلة المعدن الأصفر للارتفاع خلال الفترة القادمة .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير،801.46 جنيها وكان في الصباح 793.36 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 915.96 جنيها وكان في الصباح 906.69 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 686.97 جنيها وكان في الصباح، 680.02 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،814.02 $، وكانت في الصباح، 1,796.58 $ .

اقرأ أيضا:

ارتفاع جديد.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021

ارتفع بقوة.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر وعالميًا صباح اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

الأدنى من 3 أسابيع.. أسعار الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد

مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد

خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية

خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا