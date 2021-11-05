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واصل سعر الذهب في مصر اليوم الإرتفاع في مساء الجمعة، 5 نوفمبر 2021، في استجابة إلى الارتفاع الكبير في سعر الذهب عالميًا والذى ارتفع بقيمة تتراوح مابين 15 إلى 18 دولارا في الأوقية قرب اغلاق التداول بالبورصة العالمية .

وشهدت أسعار الذهب في مصر وعالميا حالة من التذبذب على مدار اليوم، انتهت بتحقيق ارتفاع كبير نتجية للإقبال الكبير على شرائه عالميا برغم صدور بيانات اقتصادية أمريكية ايجابية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر اليوم، 784 جنيهًا للجرام.

وتستمر « المصرى اليوم » في تقديم خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، ويهتم العديد من المصريين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا من 893 إلى 895 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا من 783 إلى 785 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر .

تراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا من 672 إلى 674 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية .

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6264 إلى 6280 جنيهًا.

وهذه الأسعار تعلنها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لأسعار الذهب من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

قفزت أسعار الذهب عالميا إلى أعلى بشكل واضح محققا ارتفاعا يتجاوز 15 دولارا في الأوقية، وكان الذهب تعرض للتراجع بنسبة 0.1%، في منتصف اليوم بعد صدور بيانات معدل البطالة وجاء منخفضا عن المتوقع إلى 4.6%، كما جاء مؤشر متوسط التغير في الأجور ايجابيا محققا نموا بنسبة 0.4%، ولكن لم يلبث الذهب ونتيجة للاقبال عليه إلى الارتفاع وبقوة لينهى الاسبوع على ارتفاع، وتخطى الذهب أخيرا حاجز 1800 دولارا للأوقية وبنسبة كبيرة ويتوقع الخبراء مواصلة المعدن الأصفر للارتفاع خلال الفترة القادمة .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير،801.46 جنيها وكان في الصباح 793.36 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 915.96 جنيها وكان في الصباح 906.69 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 686.97 جنيها وكان في الصباح، 680.02 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،814.02 $، وكانت في الصباح، 1,796.58 $ .

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