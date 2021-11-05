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محمد صبحي: الدولة بحاجة إلى توجيه الأسرة لكيفية تربية أبنائها بطريقة حضارية

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محمد صبحي: الدولة بحاجة إلى توجيه الأسرة لكيفية تربية أبنائها بطريقة حضارية محمد صبحي: الدولة بحاجة إلى توجيه الأسرة لكيفية تربية أبنائها بطريقة حضارية

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كشف الفنان محمد صبحي، سبب تسمية «مدينة سنبل للفنون» بهذا الاسم، موضحا أن هدف التسمية هو أن تشارك المدينة بالبناء بأي شيء يعود على الإنسان بالنفع.

وأضاف محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مسرح مدينة سنبل بدأ في عام 2017، وأصبح كامل العدد على مدار 4 سنوات، مشيرا إلى أن ذلك يثبت حقيقة وجود جمهور مثقف ينتظر الأعمال الإبداعية المحترمة: «كان فيه سيدة بتيجي من المنيا».

وتابع محمد صبحي، إن بناء الإنسان أهم وأصعب إنجاز يمكن أن تحققه أي دولة، موضحا أن الأمر بحاجة إلى تكاتف 3 روافد أساسية هم التعليم، والثقافة والإعلام، والأسرة.

واستطرد محمد صبحي أن الدولة بحاجة إلى توجيه الأسرة لكيفية تربية أبنائها بطريقة حضارية، مردفا: نحتاج الأب والأم لتربية الأولاد السليمة لإتمام علمية بناء الإنسان.

وأردف محمد صبحي أن فيلما واحدا يمكن أن يهدر الكثير من الإنجازات التي تقدمها الدولة في مجالات بناء الإنسان لذا ينبغي للثقافة والإعلام الدراية بالدور الذي يقع على عاتقهما، وأيضا التعليم الجيد له دورا كبيرا في تخريج أجيال تصنع المستقبل.

المصرى اليوم

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