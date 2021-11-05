أخبار عاجلة

خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية -
20 مخالفة لقرارات التوطين في الرياض -
إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة بـ"فيفاء" -
استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا -
بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس -
مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث -
منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر -
"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا -
محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ" -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

محمد صبحي: لا يوجد في عنصرية ()

Print
محمد صبحي: لا يوجد في مصر عنصرية (فيديو) محمد صبحي: لا يوجد في عنصرية ()

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان محمد صبحي، إنه لا يوجد في أي أشكال من أشكال التمييز والعنصرية، وأن هناك جزء هام في عملية بناء الإنسان يتم عبر الجانب الديني.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه معترض على مسمى تجديد الخطاب الديني المتداول في الفضائيات، موضحا أنه خلال فترة زمنية كان الجميع يتحدث عن الدين وأصبح هناك خلط بين صفة رجل الدين وعلماء الدين.

وطالب الفنان محمد صبحي بعدم وجود حوار في الدين ولكن الحديث عن تعليم الدين وكيفية تعلمه، موضحا أن القرآن الكريم هو الأساس في تعلم الدين وفهمه.

أشار الفنان محمد صبحي إلى أنه يعتقد أن سبب ما يحدث إلغاء مادة الدين في المدارس، موضحا أنه: «مش كل من هب ودب» يتحدث في أراء في الدين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد

مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد

خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية

خبير بيئى: نجاح مؤتمر المناخ المقبل فى مصر ينقذ العالم من توابع التغيرات الكارثية

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا