★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان محمد صبحي، إنه لا يوجد في مصر أي أشكال من أشكال التمييز والعنصرية، وأن هناك جزء هام في عملية بناء الإنسان يتم عبر الجانب الديني.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه معترض على مسمى تجديد الخطاب الديني المتداول في الفضائيات، موضحا أنه خلال فترة زمنية كان الجميع يتحدث عن الدين وأصبح هناك خلط بين صفة رجل الدين وعلماء الدين.

وطالب الفنان محمد صبحي بعدم وجود حوار في الدين ولكن الحديث عن تعليم الدين وكيفية تعلمه، موضحا أن القرآن الكريم هو الأساس في تعلم الدين وفهمه.

أشار الفنان محمد صبحي إلى أنه يعتقد أن سبب ما يحدث إلغاء مادة الدين في المدارس، موضحا أنه: «مش كل من هب ودب» يتحدث في أراء في الدين.