حمادة أنور: معلول نقطة ضعف دفاع الأهلي

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نقطة ضعف في خط دفاع الفريق الأحمر.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«90٪؜ من الأهداف التي جاءت في مرمى النادي الأهلي الموسم الماضي، بسبب ضعف على معلول، من الناحية الدفاعية».

وأضاف :«علي معلول، مميز من الناحية الهجومية، ولكنه لا يجيد القيام بالأدوار الدفاعية، لذلك يلعب المنافسين دائمًا من ناحيته»، مشيرًا :«الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حاول التغلب على الأزمة الدفاعية للفريق خلال مباراة الزمالك بالاعتماد على حمدي فتحي، كمدافع ثالث لسد تلك الثغرة».

ويواجه الزمالك فريق الأهلي، مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.