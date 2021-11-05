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شادي محمد: الروح والثقة سبب تفوق الأهلي على

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شادي محمد: الروح والثقة سبب تفوق الأهلي على الزمالك شادي محمد: الروح والثقة سبب تفوق الأهلي على

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أكد شادي محمد، نجم الأهلي السابق، أن روح لاعبي الأهلي والزمالك سيكون لها دور كبير في تحقيق الفوز بمباراة القمة، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الأهلي، مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شادي محمد، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الفريق الذي سيلعب بروح كبيرة والتزام تكتيكي في الملعب، هو الذي يستطيع أن يفوز بمباراة القمة».

وأضاف: «تفوقنا على الزمالك، في فترة من الفترات، كان بسبب الروح والثقة»، مؤكدًا: «كان هناك تفوق واضح للنادي الأهلي بسبب عدم وجود ثقة للاعبي الزمالك، هذا بخلاف تفوقنا من الناحية الفنية».

المصرى اليوم

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