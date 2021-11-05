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لجنة التأمين الصحي الشامل لمتابعة تجهيز الوحدات الصحية بمستشفيات المنظومة في أسوان

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لجنة التأمين الصحي الشامل لمتابعة تجهيز الوحدات الصحية بمستشفيات المنظومة في أسوان لجنة التأمين الصحي الشامل لمتابعة تجهيز الوحدات الصحية بمستشفيات المنظومة في أسوان

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استقبلت مديرية الصحة بأسوان، لجنة من وحدة إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، وترأس هذه الزيارة كلا من الدكتور «مصطفي حافظ» نائب مدير مشروع التأمين الصحي الشامل لشئون التشغيل، والمهندس «محمد » نائب مدير مشروع التأمين الصحي الشامل للشئون الهندسية، واللذان شاركا في سلسلة جولات تفقدية شملت مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية والتطوير بالمباني، وكانت من نتائج تلك الجولات التوصية وزيادة وتكثيف معدلات تنفيذ أعمال البناء والتطوير بمستشفيات المنظومة، لإستلام عدد منها خلال نهاية العام الجاري، لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة.

كما تضمنت الزيارات تفقد عدد من الوحدات الصحية، التي تم استلامها وتجهيزها، ويجري حاليا بدء تسكين القوي البشرية استعداد للتشغيل التجريبي وذلك لمتابعة مدي جاهزية تلك الوحدات لبدء التشغيل التجريبي. كما يذكر أنه عدد الوحدات التي تم إستلامها وجاري تجهيزها وبدء تسكين القوي البشرية استعداد للتشغيل التجريبي بلغ عدد (٧٧)، من إجمالي( ١١٢) وحدة صحية ومركز طبي على مستوي محافظة أسوان.

المصرى اليوم

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