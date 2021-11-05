هل التطبيق الإلكتروني لإثبات تلقي لقاح كورونا سيلغي «الشهادة المؤمنة»؟.. الصحة تُوضح

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قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن التطبيق الإلكتروني «اطمئن»، الذي اطلقته الوزارة منذ أيام قليلة، يعد وسيلة إلكترونية إضافية، بجانب الشهادة الورقية ( شهادة الQR code)، حيث يمكن استخدام التطبيق الإلكتروني أو استخراج شهادة الـQR code لإثبات تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار، إلى أن هذا التطبيق هو أحدث منتج الكترونى لوزارة الصحة، حيث تم الإعداد له منذ شهر أبريل الماضي، حتى يكون الوسيلة الالكترونية لشهادة تطعيم كورونا بـ«كيو أر كود» بجانب الشهادة الورقية المؤمنة، وبمثابة جواز السفر الصحي المصري، مثل دول العالم ويعتبر نقلة نوعية سوف نبني عليها أكتر خلال الايام القادمة.

وبسؤال: هل التطبيق سيلغي الشهادة المؤمنة الموجودة حاليا ؟، أجاب مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات: بالتأكيد لا، الشهادة الورقية المؤمنة ستظل سارية، ولكن التطبيق وسيلة إضافية بحانب الشهادة الورقية، «لكل اللى مش عايز يروح مركز طباعة الشهادات يطبع شهادة، ومعاه تليفون ذكى وبيعرف يتعامل مع التكنولوجيا».

وشدد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، على أن السبب الرئيسي الذي دفع الوزارة لاطلاق هذا التطبيق، بهدف التسهيل على المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بضرورة إثبات تلقي التطعيم قبل دخول المنشأت الحكومية وأماكن التجمعات، وبالتالى «مش لازم تروح تطبع وهتقدر تنزله على تليفونك وأنت قاعد في البيت»، مشيرا إلى أن التطبيق مهم للربط مع باقى الدول، حتى يكون تطعيم الشخص معترف به في كل دول العالم.

ونوه المهندس أيسم صلاح، على أن هذا التطبيق به مزايا عديدة بخلاف الشهادة الورقية وهي أنه «لا يمكن يضيع أو يتقطع أو يدوب زى الورق»، وتابع: «لو نزلت البرنامج وبعدها التليفون اتفرمت أو غيرت الجهاز، هتنزل التطبيق تانى عادى لان حسابك اتفعل من أول ما نزلته أول مرة».

وأضاف أيسم، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» أنه خلال يومين سوف ينشر بوست جديد حول كيفية استخدام التطبيق بشكل مفصل ومفهوم للجميع.

واختتم حديثه، بأن استراتيجية مصر حاليا في التحول الرقمي، هي محاولة تقليل استخدام الورق والتحول إلى paperless وبالتالي التطبيق خطوة في نفس الاتجاه.

صورة ضوئية للتطبيق