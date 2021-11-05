آبي أحمد في «ورطة».. تحالف سياسي معارض من واشنطن وتهديدات بالزحف نحو العاصمة (تقرير)

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يلتبس الغموض المشهد السياسي في إثيوبيا بعد إعلان 9 مجموعات أثيوبية معارضة ويضم من بينهم جبهة تحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو وسبع مجموعات أخرى، تدشين تحالف جديد باسم «الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية»، فيما أقيم حفل التوقيع في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأمر الذي يشكل تهديد لمصير حكومة آبي أحمد في أديس أبابا.

ويتكون التحالف الجديد من عدد من الجماعات المسلحة والفاعلين السياسيين من جماعات عرقية مختلفة على رأسهم جبهة تحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو اللذان حققا تقدم على الأرض الأثيوبية حتى أصبحا على بعد 320 كيلومتر من العاصمة.

وقال أدماسو تسيجاي، ممثل حركة أجيو الديمقراطية، خلال حفل التوقيع الذي أقيم في واشنطن: «يسعدنا أن نعلن عن إنشاء الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية».

قوات تيجراي تعلن سيطرتها على مدينة استراتيجية جديدة في إقليم أمهرة - صورة أرشيفية

وقال برهان جبريكريستوس، وزير الخارجية السابق والمسؤول في تيجراي، للصحفيين في واشنطن: «لا يوجد حد لنا». «بالتأكيد سيكون لدينا تغيير في إثيوبيا قبل أن تنهار إثيوبيا.، وفق ما ذكرت وكالة الأسوشياتد برس.

تأسيس تحالف من 9 فصائل ضد آبي أحمد في واشنطن - أسوشياتد برس

من جانبه رفض المدعي العام الإثيوبي جيديون تيموثيوس، متحدثا في مؤتمر بالفيديو مع الصحفيين يوم الجمعة، توقيع الاتفاق ووصفه بأنه «عمل دعائي».

وتشهد العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حالة من الذعر والفزع منذ مطلع الأسبوع الجاري بعد سيطرة تحالف جبهة تحرير تيجراي وجيش تحرير الأورومو المناهض للحكومة المركزية على عدد من المدن القريب من العاصمة، وتهديدهما باقتحام العاصمة التي أصبحتا على بعد 320 كيلو متر منها.

بينما أعلنت حكومة أديس أبابا حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر فيما طالبت عدد من الدول مواطنيها بمغادرة البلاد فوراً بسبب تدهور الوضع الأمني.

وسيطرت جبهة تحرير تيجراي وحليفها جيش تحرير الأورومو، مساء الأحد الماضي، السيطرة على مديني «كومبولتشا» و«ديسي»، الواقعة بإقليم أمهرة شمال العاصمة الأثيوبية، كما سيطر التحالف على مدينة «كيميسي – Kemise» التي تبعد عن العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمقدار 320 كيلو متر، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

اتبع ذلك تهديد من المتحدث باسم جيش تحرير أورومو، أودا طربي بالاستيلاء على العاصمة معتبراً أن الأمر «مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع»،

وقال المتحدث باسم جيش أورومو، الذي تحالف مع جبهة تحرير تيجراي اغسطس الماضي، إنه «إذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فسيكون دخول العاصمة وقتها مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء الماضي.

ورداً على ذلك التطور دعت حكومة آبي أحمد لفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، القرار الذي صادق البرلمان الإثيوبى عليه، أمس الخميس، كما صدق البرلمان على تعيين أعضاء في لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بحالة الطوارئ.

كانت آخر مرة فرضت فيها إثيوبيا الطوارئ في فبراير 2018 لمدة ستة أشهر قبل انتقال السلطة إلى أبي. وفُرض حظر للتجول ووُضعت قيود على تحركات الناس فيما اعتُقل الآلاف.

ورداً على ذلك الهجوم أطلقت الحكومة الأثيوبية حالة نفير عامة في البلاد مخاطبة العسكريين والمدنيين للدفاع عن العاصمة.

ففي الثلاثاء، طالبت الحكومة من سكان العاصمة بالاستعداد للدفاع عن بيوتهم وأحيائهم، كما حثت على أن يستخرجوا تراخيص بحمل أسلحتهم، وأن يتجمعوا في الأحياء السكنية للدفاع عنها ومواجهة قوات تيجراي، في المقابل دعا الجيش الإثيوبي اليوم جنوده السابقين للتسجيل والمشاركة في العمليات العسكرية، ودعتهم لما سمته بـ «الحرب الوجودية»، نقلاً عن موقع مجلة «أديس ستاندارد» الإثيوبية.

تأسيس تحالف من 9 فصائل ضد آبي أحمد في واشنطن - أسوشياتد برس

في المقابل جاءت تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد محرضة على العنف وفق ما رأت منصات التواصل الاجتماعي التي حذف منشورات «آبي أحمد»،

ودعا «أحمد» «المواطنين إلى التعبئة بحمل أي سلاح»، داعياً المواطنين لدفن مقاتلي جبهة تحرير تيجراي، الأمر الذي رأته فيسبوك منتهك لمعاييرها فقامت بحذف المنشور، فيما عطلت منصة تويتر الوصول للتغريدة تحمل محتوى مماثل.

ووسط كل ذلك التصعيد نصحت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية مواطنيها بمغادرة أثيوبيا بسبب تدهور الوضع الأمني.

نصحت واشنطن جميع المواطنين الأمريكيين بمغادرة إثيوبيا «في أقرب وقت ممكن»، وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية لدى أديس أبابا، الجمعة: «الوضع الأمني في إثيوبيا غير واضح تماما. ننصح المواطنين الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن».

الخطوة نفسها اتخذتها الرياض حيث طالبت سفارة السعودية في أديس أبابا، الجمعة، من مواطنيها مغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمني، وشددت السفارة على ضرورة مغادرة جميع مواطني المملكة الموجودين في إثيوبيا «في أقرب فرصة ممكنة».

وقالت السفارة عبر تويتر إن هذه الدعوة تأتي «نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا»، كما حثت جميع المواطنين الموجودين في إثيوبيا على أخذ «أقصى درجات الحيطة والحذر».

دولياً جاء موقف عدد من القوى الدولية في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار، وشدد الاتحاد الأوروبي الأربعاء على غياب أي حل عسكري للنزاع في إثيوبيا، متوعدًا أطراف الصراع بفرض عقوبات عليها ما لم توافق على وقف القتال، في سبيل إطلاق حوار غير مشروط.

وفي السياق نفسه أجرى اليوم المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، اجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين مطالباً إياهم بضرورة وقف إطلاق النار دون شروط مشبقة .

وكان فيلتمان أعرب، الثلاثاء الماضي، عن إنزعاج بلاده من تدهور الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا، وحث جميع أطراف الصراع على إيجاد سبل لوقف التصعيد والسماح بدخول المساعدات.

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق من تصاعد العنف وإعلان حالة الطوارئ بإثيوبيا بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت الأمم المتحدة أنه لم يفت الأوان بعد لاختيار الحوار في إثيوبيا، مشيرة إلى أن «العواقب المحتملة لتصاعد الصراع في إثيوبيا والمنطقة تبعث على الخوف»

يذكر أن الحكومة المركزية في إثيوبيا أطلقت عملية عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بدعم من إريتريا في نوفمبر 2020، بسبب اتهام الجبهة بمهاجمة لإحدى القواعد العسكرية للجيش الإثيوبي.

وتسبب الصراع، في بلد كان ينظر إليه على أنه حليف مستقر للغرب في منطقة مضطربة، في معاناة نحو 400 ألف شخص في تيجراي من المجاعة كما أودى بحياة آلاف المدنيين وأجبر أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم.