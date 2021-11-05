30 دقيقة فقط.. نهال عنبر تكشف حقيقة فقدان أشرف زكي الذاكرة خلال انتخابات المهن التمثيلية

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نفت الفنانة نهال عنبر عضوة مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الطبي، الخميس، الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول اصابة الفنان أشرف زكي نقيب التمثيليين خلال انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بفقدان الذاكرة، مشيرة إلى أن حادث فقدان الذاكرة حدث له منذ فترة طويلة خلال أحد المهرجانات اثر سقوطه على راسه، موضحة أنه فقد حاسة الذاكرة في توقيتها لمدة 30 دقيقة فقط.

وقالت نهال عنبر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»:«الحمد لله الدكتور أشرف زكي بصحة جيدة، ولم يصب بأي ازاي خلال الانتخابات، وهذا الحدث كان منذ فترة طويلة، مش عارفة ليه القصة دي رجعت تاني دي حدثت مرة ولم تحدث الثانية».

وأضافت: «أشرف لسه من دقائق كان معايا على التلفون وبطمن عليه، ولم يحدث له شي وهو بصحة جيدة، ولم يفقد الذاكرة وهو حاليا في انتخابات التجديد النصفي للنقابة بشارع البحر الأحمر بنادي نقابة المهن التمثيلية».

وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، قال إن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته في انتخابات النقابة، مؤكدا إنه يثق في حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه في النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التي تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها.

ومن المقرر، أن تنتهي انتخابات التجديد النصفي، في الساعة الخامسة مساء، ومرشح للانتخابات 15 عضوا يتم اختيار منهم 6 ومن ضمن المرشحين منير مكرم، أيمن عزب، أحمد سلامة، هشام عطوة.