مصرع دبلوماسي روسي في ألمانيا إثر سقوطه "من طابق مرتفع"

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الشرطة عثرت على جثته أمام السفارة الروسية ولم تتمكن من إنعاشه

لقي دبلوماسي روسي مصرعه في برلين، في حادث وصفته سفارة بلاده بـ"المأساوي"، فيما قالت وسائل إعلام ألمانية إنه سقط من طابق مرتفع، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت السفارة إن الحادث وقع لموظف بالسفارة في 19 أكتوبر الماضي، لكنها لم تسهب في تفاصيل عما حدث.

وأصدرت السفارة الروسية بيانها بعد أن نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، دون تسمية مصادر، سقوط الرجل البالغ من العمر 35 عاماً من طابق مرتفع من مبنى السفارة الكائن وسط برلين، مضيفة أن الشرطة عثرت على جثته أمام السفارة ولم تتمكن من إنعاشه.



وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، أنها على علم بالحادث لكنها لم تعقب، مشيرة إلى دواعي الخصوصية، فيما رفضت شرطة برلين فضلاً عن مكتب المدعي العام التعقيب أيضاً.



وقالت السفارة الروسية إن "كل الإجراءات المتعلقة بإعادة جثمان الدبلوماسي رتبت سريعاً مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات الطبية الألمانية المعنية بالتوافق مع الممارسات الراهنة".

ونقلت "دير شبيغل" أن الرجل كان السكرتير الثاني في السفارة الروسية منذ عام 2019، لكن سلطات الأمن الألمانية تعتقد أنه يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الاتحادي الروسي "إف إس بي".

وورد في بيان السفارة كذلك: "نعتبر التكهنات التي ظهرت في عدد من وسائل الإعلام الغربية على ضوء هذا الحدث المأساوي غير صحيحة على الإطلاق".

