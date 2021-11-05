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شادي محمد: القمة خارج التوقعات.. وهؤلاء الأوراق الرابحة

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شادي محمد: القمة خارج التوقعات.. وهؤلاء الأوراق الرابحة شادي محمد: القمة خارج التوقعات.. وهؤلاء الأوراق الرابحة

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أكد شادي محمد، نجم الاهلي السابق، على صعوبة مباراة القمة بين والأهلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي، مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شادي محمد، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مباراة القمة صعبة للغاية، ولا يستطيع أي شخص توقع نتيجة المباراة، نظرًا لتقارب المستوى بين لاعبي الفريقين».

وأضاف: «كل مدير فني يرغب في تحقيق الفوز بالمباراة، حتى يدخل فترة التوقف بأعصاب هادئة وهو في نشوة فرحة الانتصار».

وأشار: «الأوراق الرابحة في الأهلي خط الوسط بالاضافة إلى محمد مجدي افشة، الذي يستطيع الربط بين الخطوط».

وتابع: «الأوراق الرابحة في الزمالك أحمد سيد زيزو وطارق حامد والمغربي اشرف بن شرقي».

المصرى اليوم

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