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اللجنة البارالمبية تصدر بيانًا بخصوص وفاة طارق مصطفى لاعب رفع الأثقال

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اللجنة البارالمبية تصدر بيانًا بخصوص وفاة طارق مصطفى لاعب رفع الأثقال اللجنة البارالمبية تصدر بيانًا بخصوص وفاة طارق مصطفى لاعب رفع الأثقال

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أصدرت اللجنة اللاولمبية بيانا اليوم توضح فيه موقفها من وفاة اللاعب البارالمبي طارق مصطفى وهدان.

وجاءنص البيان:

في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بوفاة ( المغفور له ) اللاعب البارالمبي طارق مصطفى وهدان بطل رفع الأثقال، تعلن اللجنة البارالمبية المصرية أنها في حالة انعقاد دائم لحين الكشف عن الأسباب المتعلقة بالوفاة وتؤكد اللجنة أنها لم ولن تتقاعس أو تتهاون في الوصول إلى تلك الأسباب حيث أن اللجنة البارالمبية هي صاحبة الحق الأصيل في التحقيق واستيضاح كافة الأمور الإدارية والقانونية. كما تؤكد اللجنة للجميع أنها دائما تقف على مسافة واحدة من الجميع وأنها الداعم الأول والأخير للاعبين البارالمبيين، وانها قامت بإيقاف بعض أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى لفريق رفع الأثقال لحين انتهاء التحقيقات والإعلان عن النتائج النهائية، وتشير اللجنة أنها قامت بطلب صورة من تحقيقات الوزارة التي تمت من أجل الاطلاع عليها والاستناد إليها بجانب ما تجريه من تحقيقات في إصدار القرارات المناسبه للواقعه، خاصة أن اللجنة كانت تعول كثيرا على اللاعب كونه من الابطال الواعدين الذين يتم اعدادهم من أجل تحقيق ميدالية بارالمبية في بطولة العالم بجورجيا نهاية الشهر الجارى، وايضا تحقيق ميدالية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024. وأن مجلس الإدارة يسير في جميع خطواته بحيطه وحذر من أجل استيضاح الأمر والدقه في إصدار القرارات لذا يهيب مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية كل من يتناول الموضوع عدم إلقاء التهم جزافا وتحري الدقه فيما يقال مراعاة لشعور أسرة الفقيد وسمعة أعضاء مجلس الإدارة والله الموفق والمستعان.

المصرى اليوم

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