أخبار عاجلة

إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة بـ"فيفاء" -
استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا -
بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس -
مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث -
منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر -
"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا -
محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ" -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة طنطا تختتم فعاليات القافلة الطبية بالوادي الجديد

Print
جامعة طنطا تختتم فعاليات القافلة الطبية بالوادي الجديد جامعة طنطا تختتم فعاليات القافلة الطبية بالوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت القافلة الطبية الشاملة لجامعة طنطا بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة أعمالها بقرية المنيرة مركز الخارجة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في إطار دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح .

وقال الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن القافلة الطبية استمرت لمدة يومين بمركز الخارجة نجحت خلالهما في تقديم الرعاية الطبية لـ 2032 حالة، كما تم صرف الأدوية بالمجان، وإجراء 49 عملية جراحية لأبناء الوادى الجديد في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وطب الأسنان بمستشفى الخارجة التخصصي.

وقال الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، أن القافلة الطبية الشاملة ضمت 15 تخصصاً من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وطب الأسنان بجامعة طنطا ومزودة بأجهزة أشعة حديثة ومعامل طبية للكشف على المواطنين وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب بجامعة طنطا، أن هذه القوافل تأتي استكمالاً لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الجامعة تنظم أكثر من قافلة طبية كل شهر، تضم القافلة نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضي، وإحالة الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.

من جانبهم أشاد أهالي الوادى الجديد بالفرق الطبية المشاركة في القافلة من جامعة طنطا، وحسن رعايتهم للمرضى وتوفير العلاج اللازم لهم وإجراء الجراحات اللازمة للحالات الحرجة بالمجان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية

السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية