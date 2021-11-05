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تعادل فيوتشر مع المصري البورسعيدي «1-1» في الدوري الممتاز

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تعادل فيوتشر مع المصري البورسعيدي «1-1» في الدوري الممتاز تعادل فيوتشر مع المصري البورسعيدي «1-1» في الدوري الممتاز

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فيوتشر اف سي مع نظيره المصري البورسعيدي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 5-11-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

تقدم فيوتشر عن طريق مهاجمه مروان محسن في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم فيوتشر 1-0.

وفي الدقيقة 78 نجح البديل أحمد الشيخ في الحصول على ركلة جزاء سددها حسن علي على يمين جنش حارس فيوتشر لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

بهذه النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 4 من فوز وتعادل وهزيمة في المركز العاشر، ورفع المصري رصيده إلى النقطة 3 من تعادلات ويحتل المصري المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ولمتابعة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم الجمعة 5-11-2021 اضغط هنـــــا

المصرى اليوم

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