"التسوية الودية" بالرياض تنهي أربع دعاوى جماعية بالصلح

★ ★ ★ ★ ★

تشمل 81 عاملًا .. وبقيمة 600 ألف ريال

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة هذا الأسبوع من إنهاء أربع دعاوى جماعية بالصلح مكونة من 81 عاملًا من جنسيات مختلفة ويعملون في عدة قطاعات منها المطاعم، والمقاولات، والصناعة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي، أن الصلح كان على استمرار العلاقة العمالية لـ٥٥ عاملًا وانتهاء العلاقة العمالية، وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة للآخرين منهم، مشيراً إلى أن مجموع المبالغ المستردة حوالي ستمائة ألف ريال سعودي.