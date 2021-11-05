بورتريهات مرسومة بشرائط الكاسيت والفيديو.. «حتة من الذكريات» معرض يستعيد تراث الغناء

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شريط الكاسيت، الفلوبى ديسك، شريط الفيديو كاسيت، أشياء تميز بها جيل السبعينيات والثمانينيات، والتسعينيات، اختارت سارة مدحت، الفنانة التشكيلية، لمعرضها المعنون (حتة من الذكريات) للتعبير عن ذكريات تلك الحقبة، مستخدمة أشياء مميزة، فى معرضها الفنى، الذى أقيم ما بين 25 و30 أكتوبر فى دار الأوبرا المصرية.

«حتة من الذكريات» معرض يستعيد تراث الغناء

هذه الوسائط، التى استخدمها جيل كامل لتسجيل ذكرياته والأفلام المفضلة لديه وأغانيه التى شكلت وعيه، خلال مرحلة ما قبل الإنترنت والتطور التكنولوجى، ما حول هذه الأدوات إلى قطع بلاستيكية، توثق لهذه الفترة.

«حتة من الذكريات» معرض يستعيد تراث الغناء

«سارة مدحت»، فنانة تشكيلية، مصممة جرافيك سبق لها العمل فى دار نهضة مصر للنشر، ما بين 2013 و2016، ووكالة صوت القاهرة للإعلان، ما بين 2009 و2013. استخدمت «سارة» شرائط الكاسيت والفيديو والفلوبى ديسك فى إنتاج أعمالها الفنية بهدف إنقاذ البيئة من مخلفات البلاستيك، ولاستعادة ذكرى هذه الشرائط.

«حتة من الذكريات» معرض يستعيد تراث الغناء

قالت «سارة»، لـ«المصرى اليوم»، إن آلاف الشرائط يتم حرقها، ما يسبب انبعاثًا لغازات تضر البيئة وتسبب أمراضًا جسيمة للإنسان والحيوان، من هنا جاءت الفكرة؛ نظرًا لعشقى تفاصيل ما قبل الإنترنت وارتباطى بأغانى الزمن الجميل وشريط الكاسيت؛ فصنعت بهذه الشرائط بورتريهات لفنانين اشتهروا فى هذا الوقت؛ منهم الفنان الراحل أحمد زكى، والفنانة شريهان، والفنانان الراحلان سمير غانم ودلال عبدالعزيز ورسومات لإعلانات منتجات اشتهرت فى هذا الوقت.

«حتة من الذكريات» معرض يستعيد تراث الغناء

رتبت «سارة» اللوحات المعروضة، بدءًا من نجوم السبعينيات؛ مثل بوب مارلى ومايكل جاكسون، ومحمد منير وسيمون، ثم بداية الثمانينيات؛ حسام حسنى.

«حتة من الذكريات» معرض يستعيد تراث الغناء

وشخصيات عالمية؛ منها ليدى ديانا، وفرقة Four M (عزت أبوعوف).

«حتة من الذكريات» معرض يستعيد تراث الغناء

وأشارت «سارة» إلى أنها وضعت على إحدى لوحات العرض ق١ (القناة الأولى)، فى إشارة لواحد من أشهر البرامج التليفزيونية، التى عرضت على تلك القناة (العلم والإيمان)، للراحل الدكتور مصطفى محمود، وحاولت توظيف كل لوحة فى العرض بشكل تاريخى.

«حتة من الذكريات» معرض يستعيد تراث الغناء

وأوضحت «سارة» أن إعداد المعرض استغرق عامًا، لتجميع شرائط الكاسيت، لافتة إلى جمع ٥٠٠٠ شريط كاسيت، من خلال تعاون كبير من المتطوعين، الذين ساهموا بشرائطهم، مشيرة إلى أن للمعرض جزءًا ثانيًا.

«حتة من الذكريات» معرض يستعيد تراث الغناء

يذكر أن «سارة»، هى أول فنانة فى مصر والشرق الأوسط ترسم ملامح الصور الشخصية باستخدام القهوة، وقد شاركت فى معارض دولية ومحلية؛ منها معارض بلجيكا الدولى وفيينا الدولى، وأجيال الدولى فى القاهرة.

«حتة من الذكريات» معرض يستعيد تراث الغناء

ونالت «سارة» جوائز، منها جائزة الهند فى عيون مصرية، من المركز الثقافى الهندى فى القاهرة، وجائزة الرسم من المركز ذاته، وهى حاصلة على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

«حتة من الذكريات» معرض يستعيد تراث الغناء