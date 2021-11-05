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شنت الأجهزة المعنية في الاسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة الشاسيهات والإعلانات المخالفة بمنطقة جليم بنطاق حي شرق، وذلك بحضور مها أبو الخير رئيس قسم الاعلانات بالمركز النموذجي مختصين المركز النموذجى، ومسئولي وحدة الإزالة الفورية.

جاءت الحملات تنفيذًا لتكليفات محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات المكبرة على مستوى أحياء الإسكندرية لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة.

وشدد محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة والجهات المختصة بإزالة الإعلانات المخالفة بجميع أنحاء وشوارع الإسكندرية، وإتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال تلك المخالفات واسترداد حق الدولة بالكامل.

وأوضح أنه تم إزالة 1580 إعلان مخالف وتحصيل 2 مليون غرامات فورية وتحرير 1146 محضر بحملات مكبرة على مستوى الأحياء خلال أسبوع.

غرامات بقيمة 2 مليون جنيه .. الإسكندرية تزيل 1580 إعلان مخالف وتحرر 1146 محضراً بحملات مكبرة

غرامات بقيمة 2 مليون جنيه .. الإسكندرية تزيل 1580 إعلان مخالف وتحرر 1146 محضراً بحملات مكبرة