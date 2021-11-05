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تويوتا تعلن عن سعر تندرا 2022.. ذات محرك التوربو المزدوج (صور)

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تويوتا تعلن عن سعر تندرا 2022.. ذات محرك التوربو المزدوج (صور) تويوتا تعلن عن سعر تندرا 2022.. ذات محرك التوربو المزدوج (صور)

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أعلنت تويوتا اليوم، عن تفاصيل سعر شاحنتها الجديدة «تندرا» بعد أن كشفت عنها في منتصف سبتمبر، وكان الارتفاع في السعر متوقعًا نظرًا للتحول الجديد، ومحرك التوربو المزدوج، بالإضافة إلى نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات.

كما طورت السيارة لتستهلك أقل قدر من الوقود بمرحك يعمل بالغاز فقط، والذي يصل إلى 20 ميلًا لكل جالون بتكوين 4x2، 19 ميلا في الجالون لطراز 4 x4، وسيتم الكشف عن أرقام الاقتصاد في استهلاك الوقود للهجين في وقتٍ قادم.

وبحسب motor1، يبدأ سعر السيارة من 35950 دولارًا قبل رسوم الوجهة التي تبلغ تكلفتها 1695 دولارًا، وقبل إصدار ثمن الطراز الكهربائي، تأتي النسخة الأكثر تكلفة من الغاز إلى 61020 دولارًا، وذلك قبل رسوم الوجهة، وسيصل الجيل الثالث من سيارة «تندرا» إلى الوكلاء قبل نهاية العام.

فيما ينتمي سعر الملصق الضخم إلى 1794 Edition Crew Max، مع سرير يصل إلى حوالي 2 متر تقريباً، ولكن من الممكن أن يكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يرتفع السعر للتندرا.

من المتوقع أن يأتي طراز أكثر فخامة من المحتمل أن يطلق عليه «Capstone» في وقت مبكر من العام القادم، وسيأخذ على F-150 Limited.

كما رصد الشهر الماضي في Toyota Motor Manufacturing Texas (TMMTX)، في سان أنطونيو مع مجموعة نقل الحركة الهجينة، ومن المحتمل أن يكلف البديل المحتمل مع i-Force Max ما يقرب من 70 ألف دولار.

الجدير بالذكر، تم رصد شاحنة «تاكوما» الأصغر من الجيل التالي للمرة الأولى خلال الشهر الماضي، ةالتي من الممكن طرحها للبيع خلال العامين المقبلين.

بينما يقال أن الشاحنة متوسطة الحجم التي تم إصلاحها ستكون توأم مع «هيلوكس» العالمية التي تبيعها شركة تويوتا خارج الولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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