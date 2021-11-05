أخبار عاجلة

إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة بـ"فيفاء" -
استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا -
بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس -
مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث -
منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر -
"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا -
محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ" -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط «موظف حكومي» انتحل صفة طبيب أسنان بالمحلة الكبرى (صور)

Print
ضبط «موظف حكومي» انتحل صفة طبيب أسنان بالمحلة الكبرى (صور) ضبط «موظف حكومي» انتحل صفة طبيب أسنان بالمحلة الكبرى (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدراة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، من ضبط مواطن انتحل صفة طبيب أسنان بمدينة المحلة الكبرى، ويعمل موظفا بإحدى مكاتب الصحة ويقوم بالكشف على المرضى بعيادة أسنان مجهزة، ويوجد أيضا بالعيادة غرفة ملحقة بها معمل أسنان، وقد أقر المرضى الموجودين بالعيادة بأنه يقوم بالكشف الطبي عليهم وعمل إجراءات طبية مثل «الحشو والخلع والتركيبات»، وتم عمل محضر ‘ثبات حالة بالواقعة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وجاءت تلك الحملة بتوجيهات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحه بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة برئاسة الدكتور حامد محمود، بعد ورود معلومات للإدارة الصحية بالمحلة ثاني، وإدارة العلاج الحر، عن تردد عدد كبير من المواطنين على إحدى العيادات الخاصة، وأن هناك شبهات حول مقدم الخدمة، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العيادة محل الواقعة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وقامت اللجنة بالتفتيش على محل الواقعة وضبط الموظف منتحل صفة طبيب الأسنان بالمحلة العام، وذلك بعضوية الدكتور أحمد الشيخ ( مفتش العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية) والدكتور مهاب صلاح مفتش العلاج الحر بالمحله ثان، والدكتور إبراهيم عامر مفتش العلاج الحر بالمحلة أول.

ضبط «موظف» ينتحل صفة طبيب أسنان بالمحلة الكبرى
ضبط «موظف» ينتحل صفة طبيب أسنان بالمحلة الكبرى

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا

استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر

منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر