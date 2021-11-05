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المصري كيدز: الحساسية الموسمية عند الأطفال

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المصري كيدز: الحساسية الموسمية عند الأطفال المصري كيدز: الحساسية الموسمية عند الأطفال

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تنتشر الحساسية مع تغير الفصول، ولكنها تزداد حدة مع قدوم فصل الشتاء، بجانب انتشار الأتربة والتقلبات الجوية بين البارد والحار، لذا يوضح لك موقع kids health الخطوات اللازمة لوقاية وحماية طفلك من الإصابة بالحساسية.

أعراض الحساسية:

1- السعال الجاف والعطس المتكرر دون مخاط.

2- حكة وسيلان الأنف المائى أو الشفاف.

3- حكة واحمرار متكرر بالعين عند التعرض لتيارات هوائية.

4- صعوبة بالتنفس والشعور المستمر بالضيق.

5- صداع بالجزء الأمامى من الرأس وجفن العين والتهاب الجيوب الأنفية.

الوقاية من حساسية الربيع:

1- عدم تعرض الطفل للتيارات الهوائية المحملة بالأتربة.

2- اهتمى بنظافة المنزل والأدوات والملابس الخاصة بطفلك دائما.

3- خلع الأحذية خارج المنزل وتنظيفها من الأوساخ العالقة.

4- استبدلى بملابس طفلك ملابس نظيفة ومكوية لقتل الجراثيم العالقة.

5- احرصى على تهوية المنزل ونظافته، مع تغيير مفارش السرير والأغطية الملامسة لجلد الطفل، ورش الغرفة ببخاخ من الفاتر مع معقم.

6- عدم التنزه فى الأماكن العامة.

7- حممى طفلك باستمرار عقب عودته من الخارج.

8- احرصى على تناول طفلك المشروبات والمأكولات التى تزيد من مناعته، وتجنبى تناوله الموز والفراولة والشوكولاتة.

المصرى اليوم

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