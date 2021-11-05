المصري كيدز: أسباب الشعور بالقلق عند الأطفال

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تشعر بعض الأمهات بخوف أطفالهن عند تصرفهم على نحو سيئ، ويتطور الشعور عند الطفل إلى إحساسه بأنه لا يتصرف بالطريقة الصحيحة، وبالتالى يشعر بالذنب بسبب انخفاض فاعليته، وتخاف بعض الأمهات على نفسية أطفالهن وصحتهم العامة. الدكتور محمد مصطفى، أستاذ الطب النفسى، يوضح أسباب القلق عند الأطفال.

فقدان الشعور بالأمن

يمثل عدم الشعور الداخلى بالأمن سببًا رئيسيًا للقلق؛ فالقلق المزمن هو نتيجة انعدام الشعور بالأمن والشكوك حول الذات، وفقدان الشعور الداخلى بالأمن هو نتاج مجموعة من العوامل وهى:

عدم الثبات

إذ إن تقلب الآباء والمدرسين فى التعامل مع الطفل يؤدى إلى حالة من التشوش والقلق لديه، فتصبح الحياة بالنسبة له سلسلة من الحوادث المخيفة التى لا يمكن التنبؤ بها.

الكمال الزائد

إن توقع الراشدين للكمال يؤدى إلى ظهور استجابات للقلق لدى الكثيرين من الأطفال، مع أن بعض الأطفال مرتفعى التحصيل أو اللامبالين يمكن أن يتجنبوا حالة القلق الناتجة من عدم الوصول إلى مستوى توقعات الكبار.

الإهمال

يؤدى غياب الحدود الواضحة وإهمال الأطفال إلى شعورهم بعدم الأمن وكأنهم مهجورون ضائعون.

النقد

النقد الزائد يؤدى إلى حالة من الاضطراب والتوتر لدى الطفل؛ إذ يشعر بالشك فى ذاته، ويتوقع أن يكون موضع نقد، وفى هذه الحالة فإن أى مواجهة أو كشف للذات يمكن أن تؤدى إلى شعور شديد بالقلق، وخاصةً عندما يعرف الأطفال أنهم سوف يكونون موضع تقييم أو حكم بطريقة ما.

الثقة الزائدة من قِبَل الراشدين

إن قيام الراشدين بائتمان الأطفال على أسرارهم مفترضين أنهم يمتلكون نضح الكبار وتحميل الأطفال أعباء كهذه قبل الأوان يولّد لديهم القلق.

تقليد الوالدين

غالبًا ما يكون للآباء القلقين أبناء قلقون؛ حيث يتعلم الأطفال القلق، ويرون الخطر فى كل ما يحيط بهم.

الإحباط المستمر

حيث يؤدى ذلك إلى مشاعر القلق والغضب.

الأذى أو الضرر الجسدى

بعض الأشخاص فى مواقف معينة تسيطر عليهم فكرة الإصابة ببعض الأمراض.