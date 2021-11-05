«طاقة النواب»: العاصمة الإدارية ستجذب استثمارات هائلة.. والانتقال إليها قرار هام

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قال النائب محمد احمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي، بتوجيه الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بدءًا من أول ديسمبر المقبل، قرار عظيم يؤكد على ثمار الإصلاح والتنمية والبناء، في كل ربوع مصر، وهو ما أثمر ظهور العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتبر فخر للمدن المصرية بحجم الإنجازات والمشاريع التي تتم فيها.

أضاف «الجبلاوي» في بيان له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، ببدء العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، قرار هام يؤكد أن الحلم تحول لحقيقة خلال مدة وجيزة وأصبحت العاصمة الإدارية الجددية مدينة متكاملة ستنتقل إليها كافة الهيئات والوزارات.

وأشار وكيل طاقة النواب، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع عملاق، ضمن المشاريع الضخمة للوطن ومن المقرر أن تجتذب استثمارات هائلة خلال كافة مراحلها.

ولفت إلى ان العاصمة الإدارية أصبحت نموذجًا في التنمية والمشاريع والمدن الجديدة التي تتم على أحدث طراز علاوة على استيعابها كافة المؤسسات والهيئات الحكومية.