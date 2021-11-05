قرية «الفواخير».. تحف فنية يلحقها التطوير قبل الاندثار

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تنفذ محافظة القاهرة أعمال تطوير قرية الفواخير ضمن خطة قومية تستهدف إدراجها على خارطة السياحة لإنقاذها من الاندثار؛ خاصة بعد تطوير منطقة الفسطاط فى مصر القديمة ضمن خطة الدولة لتطوير المنطقة التى تشمل الروبيكى وسور مجرى العيون، لتصبح أحد أهم وأبرز المشروعات الصناعية والتنموية بمحافظة القاهرة.

تطوير القرية دعم وتشجيع الحرف اليدوية

«المصرى اليوم» ترصد خطة الحكومة بشأن تطوير قرية الفواخير وأهم منتجاتها.. تضم القرية 152 فاخورة فى منطقة الفسطاط (حى مصر القديمة)، حيث تنتج أوانى المائدة وفخار الزينة.

تطوير القرية دعم وتشجيع الحرف اليدوية

وتستهدف خطة تطوير القرية دعم وتشجيع الحرف اليدوية، وإدراجها ضمن خريطة المزارات السياحية فى القاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستويين المحلى والعالمى.

تطوير القرية دعم وتشجيع الحرف اليدوية

ويشمل التطوير: التخطيط لتنظيم معرض مفتوح، وإنشاء مول لعرض منتجات القرية بشكل حضارى، وإنشاء منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصرى فى القرية لتوفير احتياجات السائحين من زائرى المنطقة.

تطوير القرية دعم وتشجيع الحرف اليدوية

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أعمال تطوير القرية تستهدف تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية.

تطوير القرية دعم وتشجيع الحرف اليدوية

وأشار إلى أن هناك اهتماما متواصلا لإدراج قرية الفواخير فى الفسطاط ضمن خريطة المزارات السياحية فى القاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستويين المحلى والعالمى؛ خاصة أن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم.

تطوير القرية دعم وتشجيع الحرف اليدوية

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل استكمال توصيل المرافق وتركيب أفران غاز صديقة للبيئة بديلة للأفران البدائية، وتركيب ولاعات ذاتية لباقى وحدات القرية، مع التشغيل الفعلى لباقى الأفران، ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة، واستكمال تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل: رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى وأرفف جانبية على حوائط كل فاخورة، لعرض المنتجات بشكل جمالى، وطلاء واجهات الفواخير.

تطوير القرية دعم وتشجيع الحرف اليدوية

ووجه «عبدالعال» بدراسة إنشاء منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصرى فى القرية، لتوفير احتياجات السائحين زائرى المنطقة؛ خاصة أن القرية تقع بجوار متحف الحضارة فى الفسطاط.