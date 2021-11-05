المصالحة بين فتح وحماس : فرص نجاح وفشل واتهامات متبادلة

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على الرغم من الجهود المبذولة تجاه إتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس، إلا أن هناك رهانات على فرص نجاحها من عدمه في ظل الاتهامات المتبادلة بين الحركتين، خاصة أن هناك أهمية لاتمام مصالحات داخل حركة فتح نفسها «الجسد الفتحاوي»، فإذا ما كان هناك موقف موحد داخل «فتح» سيكون هناك موقفا واضحا تجاه المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، وبالأخص مع حركة «حماس».

ووفقا لما قاله ديمتري دلياني القيادي في تيار الإصلاح بحركة فتح، إن روسيا تُجري وساطة، لإجراء “مصالحة” داخل الحركة الفلسطينية، وأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يبذل جهودا لإنهاء «الانقسام الفتحاوي»، بين القيادي الفلسطيني محمد دحلان، وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أن اللقاء تم بدعوة روسية، وتم فيه بحث ملفي المصالحة الداخلية في حركة “فتح”، والمصالحة الوطنية الفلسطينية بين «فتح» و«حماس».

وذكر دلياني أن القيادي الكبير دحلان أعلن على الفور، خلال اللقاء، “استعداده للمصالحة الداخلية في فتح، حيث قال للوزير الخارجية الروسي إن المصالحة الداخلية ضرورة فتحاوية ووطنية، وابدى استعداده أن تكون مبنية على الأسس التنظيمية، وعمادها النظام الداخلي للحركة، والابتعاد عن التفرد في القرارات وتهميش الهياكل التنظيمية، ووفقا لما نقله موقع «الغد»، فإن دلياني يرى أن دحلان عبّر عن استعداده للعمل من أجل إنجاح المصالحة الوطنية (بين حركتي فتح وحماس)، وتشكيل حكومة وحدة، والذهاب إلى انتخابات شاملة.

وفى ظل الانقسام هناك رأى مخالف حيث يرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المصالحة بين حركتي فتح وحماس غير ممكنة، إلا عبر تغيير موازين القوى من خلال المقاومة، وفقا لما نقله موقع «صفا»، معتبرا أن اصطلاح المصالحة جاء كتسمية لما حدث وكأنه خلاف بين قبيلتين، مؤكدا أنه عند الحديث عن مصالحة نجد أنفسنا أمام معركة برامج ولسنا أمام طرفين اختلفا واختصما وحدث مشكلة بينهما ويمكن أن ينتهي بالتسوية، مضيفا أنه إذا كانت حركته طرف غير محايد في هذا الخلاف بين فتح وحماس، لكنها جزء من البرنامج الذي يقول بأن فتح ومنظمة التحرير على موقف سياسي خاطئ ولا يتناسب مع رؤية الشعب الفلسطيني، مؤكدا رفضهم للبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الذي يقوم على التسوية، لكن في سياق ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، مشيرا إلى أن التناقض بين مشروعي حماس وفتح سيستمر.

وفى وقت سابق قال مدير دائرة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي رمزي عودة، وفقا لما نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية، إن حركة «حماس» مرتبطة بأجندات إقليمية وتستخدم فلسطين كورقة رابحة لتنفيذ مشاريعها،، كما أنها لا تمثل الشعب الفلسطيني بل تمثل أجندات إقليمية لديها مصالح في المنطقة،، مؤكدا أن سياسة السلطة الوطنية لا تتدخل في الشؤون الخارجية وتلتزم الحياد مع الدول الإقليمية والعربية عكس حركة «حماس»، منوها أن حماس ترفض الدخول إلى منظمة التحرير وتتحجج بالمحاصصة والإصلاح وحدوث الانتخابات، في حين يطالب الرئيس محمود عباس، «حماس» بالامتثال للمشروع الوطني للعمل وفق مصلحة الشعب الفلسطيني.

وفى المقابل اتهمت حركة حماس، فى وقت سابق، حركة فتح أنها تتعاون مع إسرائيل، حيث نقلت وكالة الأنباء «صفا»، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، التقى بوفدٍ تطبيعي إسرائيلي مكونٍ من 20 شخصية من الحكومات الإسرائيلية السابقة بمقر الرئاسة برام الله، في حضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وعدد من الشخصيات، مضيفا أن حركة فتح مؤتمرها الثامن في مارس المقبل وفي المرحلة القادمة سيكون هناك انتقال نوعيّ في الحياة الفلسطينية، وتابع قائلا: نحن حريصون على السلام، رغم الموقف المتطرف في إسرائيل، نفسنا طويل لإنهاء هذا الصراع، وذكرت الوكالة أن اللقاءات التطبيعية تثير حالة من السخط والاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي.