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حركة «حماس» تنعى الطفل محمد دعدس

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حركة «حماس» تنعى الطفل محمد دعدس حركة «حماس» تنعى الطفل محمد دعدس

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نعت حركة «حماس» الطفل محمد دعدس، 13 عامًا، من مخيم عسكر الجديد بنابلس الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، أن قتل الاحتلال للطفل محمد دعدس، جريمة حرب مكتملة الأركان وهي استمرار لمسلسل الإرهاب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه الدماء ستكون وقودًا لثورة الشعب، التي لن تهدأ إلا بتحقيق أهدافه بالانعتاق الكامل من الاحتلال وتحرير مقدساته والعودة إلى أرضه.

وتابع: سيظل مطلوبًا من قيادة السلطة في رام الله وقف سياسة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصرى اليوم

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