أول صفقة أسلحة كبرى للسعودية في عهد الرئيس الأمريكى «بايدن»

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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزارة الخارجية أقرت أول صفقة أسلحة كبرى للسعودية فى عهد الرئيس جو بايدن من خلال بيع 280 صاروخا جو- جو بما يصل إلى 650 مليون دولار.

وعلى الرغم من كون السعودية شريكا مهما للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، ينتقد مشرعون أمريكيون الرياض لمشاركتها فى الحرب باليمن.

وأخطرت وزارة الدفاع الكونجرس بالصفقة أمس. وفى حالة الموافقة عليها، فستكون أولى الصفقات مع السعودية منذ أن تبنت إدارة بايدن سياسة قصر مبيعات الأسلحة للحليف الخليجى على الأسلحة الدفاعية فقط.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنها أقرت الصفقة يوم 26 أكتوبر، مضيفا أن مبيعات الصواريخ جو- جو تأتى بعد «زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم». والصواريخ من إنتاج رايثيون تكنولوجيز.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فى بيان إن الصفقة «تتماشى تماما مع تعهد الإدارة بالشروع فى دبلوماسية لإنهاء الصراع فى اليمن». وقال إن الصواريخ الجو- جو تضمن أن تكون لدى «السعودية الوسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية للحوثيين المدعومين من إيران».

وبعد العلاقة الودية بين الرياض وواشنطن فى عهد ترامب، أعادت إدارة بايدن النظر فى نهجها تجاه السعودية، التى تعد أحد أقرب حلفاء واشنطن فى مواجهة التهديد الذى تشكله إيران.

وستشمل الحزمة 280 صاروخا جو-جو متقدما متوسط المدى من طراز (إيه.آى.إم-120سي-7/سى-8) و596 قاذفة صواريخ من طراز (إل.إيه.يو-128)، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسى وفنى من الحكومة الأمريكية ومن الشركة المتعاقَد معها.

وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، لم يشر الإخطار إلى توقيع عقد أو إتمام مفاوضات.