العالم يتمسك بالفحم في «قمة المناخ» رغم تزايد الانبعاثات

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حصل تعهد بالتخلص التدريجى من الفحم على دعم 23 دولة جديدة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، لكن لم تنضم إليه أكثر الدول استخدامًا لأكثر أنواع الوقود تلويثًا للبيئة.

تأمل قمة «كوب 26» فى إيجاد طرق للبقاء فى نطاق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، لكن ظهر جليا مدى صعوبة هذا التحدى بعد صدور دراسة تظهر أن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة. وتعد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى الناتجة عن حرق الفحم أكبر العوامل المساهمة فى تغير المناخ.. واستغناء العالم عن الفحم أمر حيوى لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

ولم تنضم إلى التعهد بالتخلى عن الفحم دول مثل «أستراليا والهند والولايات المتحدة والصين» التى تملك نحو نصف المصانع التى تعتمد فى عملها على الفحم حول العالم وتخطط لبناء المزيد.

وانخفضت انبعاثات ثانى أكسيد الكربون 5.4% فى 2020 مع توقف أنشطة اقتصادية، لكن تقريرا جديدا صدر عن مشروع الكربون العالمى توقع قفزة 4.9% فى الانبعاثات هذا العام.

وقال كبير معدى التقرير بيير فريدلينجستاين، الباحث فى النماذج المناخية بجامعة إكستر: «كنا نتوقع حدوث قفزة ما.. ما أثار دهشتنا هو قوة هذه القفزة وسرعتها». وشكل التقرير جرس إنذار للقادة فى جلاسكو بشأن التحدى المتمثل فى منع الاحترار العالمى من تجاوز حد 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتقول الأمم المتحدة إن تجاوز 1.5 درجة مئوية سيؤدى إلى تأثيرات مناخية أكثر كارثية من العواصف وموجات الحر والجفاف والفيضانات التى شهدها العالم بالفعل.

وقال ألوك شارما، الرئيس البريطانى للقمة التى تستمر أسبوعين، فى سياق استعراض التعهد بالتخلص التدريجى من محطات الطاقة القائمة التى تعمل بالفحم والتوقف عن بناء محطات جديدة: «أعتقد أنه يمكننا القول إن نهاية الفحم باتت فى مرمى البصر». وتابع إن التعهد غير الملزم «وقع عليه 77 دولة.. من بينها 23 دولة تعهدت بإنهاء العمل بالفحم للمرة الأولى».

ووافقت الدول الأكثر ثراءً على التخلى عن توليد الطاقة بالفحم بحلول الثلاثينيات من القرن الحالى، أما الدول الأفقر فتستهدف تحقيق ذلك بحلول الأربعينيات. وقالت بولندا إنها تستهدف الوفاء بهذا الالتزام فى الأربعينيات بعد أن تعهدت فى السابق بوقف استخراج الفحم فى 2049.. ولم توافق إندونيسيا على جزء من التعهد يتعلق بإنهاء التمويل لمحطات الفحم الجديدة.

وتنتج الطاقة التى تعمل بحرق الفحم اليوم أكثر من ثلث كهرباء العالم، وتعتمد العديد من البلدان النامية حاليا على الفحم الرخيص الذى يمكنها الوصول إليه لدعم اقتصاداتها، تماما مثلما فعلت البلدان المتقدمة منذ الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر وما بعدها، على الرغم من التكاليف التى تتحملها البيئة والصحة العامة.