9 جماعات إثيوبية تشكل تحالفًا مناهضًا للحكومة.. وهروب الدبلوماسيين يتواصل

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أعلنت 9 فصائل مناهضة للحكومة فى إثيوبيا، أمس، أنها ستشكل تحالفا مع تصاعد الضغط على رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، وزحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى نحو العاصمة أديس أبابا.

وأكد جيش تحرير أورومو وحركة أجاو الديمقراطية لرويترز صحة الإعلان. وهناك عدد من الجماعات لديها مقاتلون مسلحون، لكن ليس من الواضح إن كانت جميعها كذلك.

ويحمل التحالف اسم الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية، ويضم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى التى تقاتل حكومة أبى منذ عام فى حرب أودت بحياة الآلاف، وأجبرت أكثر من مليونين على النزوح. وقالت الجماعات إن الجبهة تشكلت «للتصدى للأضرار الوخيمة المترتبة على حكم أبى على الشعوب فى الداخل والخارج» و«إقرارا بضرورة التعاون وتوحيد القوات للتحرك صوب انتقال آمن».

وقبل الإعلان عن التحالف الجديد، انضم جيش تحرير أورومو بالفعل إلى قوات تيجراى. وأكدت الجماعتان أنهما فى بلدة كميسى فى ولاية أمهرة على بعد 325 كيلومترا من العاصمة.

وذكرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى أن قواتها تقترب من بلدة ميلى، الأمر الذى سيمكنها من قطع الطريق السريع الذى يربط بين العاصمة الإثيوبية ودولة جيبوتى المجاورة. ويأتى هذا التطور فيما واصل الدبلوماسيون الأجانب الهروب من إثيوبيا مع تدهور الأوضاع الأمنية، فيما دعت دول إفريقية وغربية إلى وقف فورى لإطلاق النار فى إثيوبيا بعد أن قالت قوات إقليم تيجراى فى شمال البلاد إنها تقدمت صوب العاصمة أديس أبابا الأسبوع الماضى. ووصل المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى جيفرى فيلتمان إلى أديس أبابا للضغط من أجل وقف العمليات العسكرية، وبدء محادثات وقف إطلاق النار. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد إنه اجتمع مع فيلتمان لبحث الجهود الرامية إلى اعتماد الحوار والحلول السياسية للصراع، بين الحكومة المركزية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى وحلفائها.

وضم الاتحاد الأوروبى والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد) صوتيهما إلى الأصوات المطالبة بوقف النار. وأعلن الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى عن عقد اجتماع لدول تكتل شرق إفريقيا فى 16 نوفمبر لبحث الصراع.

محطة أتوبيسات فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

وأصدر الرئيس الكينى أوهورو كينياتا بيانا، الأربعاء، قال فيه «القتال يجب أن يتوقف». ودعا الأطراف المتحاربة إلى «إلقاء السلاح ووقف القتال وإجراء محادثات وإيجاد سبيل لسلام دائم».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، الأربعاء، لتقديم مساعيه الحميدة لتهيئة الظروف للحوار حتى يتوقف القتال.

وتجاهلت الحكومة الإثيوبية دعوات إجراء محادثات، وقالت إن مجندين جددا يلبون النداء للقتال فى صف الحكومة واتهموا قوات تيجراى بالمبالغة فى تصوير مكاسبهم على الأرض. وقالت فى بيان «إننا نخوض حربا وجودية».

وأعلنت حكومة أبى أحمد حالة الطوارئ يوم الثلاثاء بعد أن هددت قوات تيجراى بالزحف على أديس أبابا. وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى لرويترز إن قوات الجبهة موجودة فى بلدة كيميسى بولاية أمهرة على بعد 325 كيلومترا من العاصمة.

وفى إشارة أخرى على القلق، سمحت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا بالمغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بسبب تصاعد الأعمال القتالية فى إثيوبيا.

جاء ذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بقلق بالغ لتصاعد العنف واتساع نطاق الأعمال القتالية فى إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات لوقف إطلاق النار. وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة إن حصار حكومة الأمر الواقع فى تيجراى يجب أن يتوقف لتجنب حدوث مجاعة على نطاق واسع. ولم تدخل أى قوافل إنسانية إلى تيجراى منذ 18 أكتوبر ولم يدخل أى وقود منذ أوائل أغسطس، بحسب الأمم المتحدة.

وقال فاسيكا فانتا، المتحدث باسم الشرطة الإثيوبية، إن الشرطة اعتقلت الكثيرين فى أديس أبابا منذ أن أعلنت الحكومة حالة الطوارئ يوم الثلاثاء. وقال سكان لرويترز إن أفرادا ينتمون لعرق التيجراى اعتقلوا، لكن فانتا قال إن الاعتقالات لم تكن على أساس عرقى. وأضاف: «نعتقل فقط من يدعمون بشكل مباشر أو غير مباشر الجماعة الإرهابية، ويشمل ذلك الدعم المعنوى والمادى والدعائى». وبدت الشوارع والمتاجر فى أديس أبابا، المدينة التى يقطنها نحو 5 ملايين نسمة، مزدحمة كالمعتاد لكن بعض السكان قالوا إن هناك شعورا بعدم الارتياح.

وقال رجل طلب عدم نشر اسمه «هناك شائعات عن تقدم المتمردين. الناس يتناقشون بشأن الصراع، أغلب الناس يحملون الحكومة مسؤولية ما حدث». واتهمت بيلينى سيوم، المتحدثة باسم أبى وسائل الإعلام الدولية، بالمبالغة فى إثارة القلق فى تغطيتها لإثيوبيا. وقالت على تويتر «ترديد دعاية الإرهابيين باعتبارها الحقيقة من مكتب فى أماكن بعيدة منفصلة عن الواقع على الأرض عمل غير أخلاقى بالمرة». وحثت بريطانيا مواطنيها على مغادرة إثيوبيا فى الوقت الذى ما زالت توجد فيه بدائل تجارية متاحة.

وبدأ الصراع قبل عام عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية فى الإقليم الواقع بشمال البلاد. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء أبى أحمد مزيدا من القوات للمنطقة.

وهيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى على الحياة السياسية فى إثيوبيا نحو 30 عاما لكنها فقدت نفوذها عندما تولى أبى السلطة فى 2018 بعد احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت سنوات. واتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى أبى بعد ذلك بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الأقاليم الإثيوبية. وينفى أبى الاتهام.

وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، الأربعاء، إن قوات تيجراى وحلفاها من أورومو تقدموا كثيرا فى الأسبوع الماضى وتعهد بتقليل الخسائر البشرية خلال محاولة السيطرة على أديس أبابا. وتابع: «لن نتعمد إطلاق النار على المدنيين ولا نريد إراقة الدماء. نأمل أن تكون العملية سلمية إذا أمكن». وقال محلل إقليمى على تواصل مع أطراف الحرب وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الجبهة ستوقف على الأرجح أى تقدم صوب أديس أبابا حتى تؤمن الطريق السريع الممتد من جيبوتى المجاورة إلى العاصمة، ويتطلب هذا الاستيلاء على مدينة ميله.