أخبار عاجلة

استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا -
بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس -
مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث -
منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر -
"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا -
محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ" -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيحاء" يعود لسكة الانتصارات من بوابة "الحزم"

Print
"الفيحاء" يعود لسكة الانتصارات من بوابة "الحزم" "الفيحاء" يعود لسكة الانتصارات من بوابة "الحزم"

نجح الفيحاء في استعادة نغمة الفوز، بعد أن ألحق الهزيمة الثالثة على التوالي بضيفه الحزم في الدوري هذا الموسم، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022 م.

بهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 17 نقطة احتل من خلالها المركز السادس، بينما تجمّد رصيد الحزم عند 10 نقاط بالمركز الحادي عشر.

في الشوط الأول عجز الفريقان عن زيارة الشباك، رغم بعض الفرص التي أتيحت لهما للتسجيل، حيث لم تسفر محاولاتهما عن إحداث أي تغيير على نتيجة الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني تقدم الفيحاء عن طريق اللاعب الدولي لمنتخب النيجر أمادو موتاري عند الدقيقة 72 من زمن المباراة؛ بعد أن تلقى تمريرة بينية مثالية من باناجيوتس كسر على إثرها مصيدة التسلل ليواجه المرمى ويسدد في الشباك، معلنًا عن هدف المباراة الوحيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ"

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ"

"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض

"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض

الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر

الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر