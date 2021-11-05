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البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي

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البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي
أشادت بكفاءة الدفاعات الجوية في التصدي للهجمات الإرهابية

البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي

أدانت مملكة البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف جازان بطائرة مسيرة، في عمل إرهابي جبان يعكس إصرارها المستمر على استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مشيدة بكفاءة قوات الدفاعات الجوية وتصديها للطائرة المسيرة قبل وصولها إلى هدفها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تخالف القانون الدولي الإنساني وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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