البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي

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أشادت بكفاءة الدفاعات الجوية في التصدي للهجمات الإرهابية

أدانت مملكة البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف جازان بطائرة مسيرة، في عمل إرهابي جبان يعكس إصرارها المستمر على استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مشيدة بكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية وتصديها للطائرة المسيرة قبل وصولها إلى هدفها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تخالف القانون الدولي الإنساني وتهدد أمن واستقرار المنطقة.