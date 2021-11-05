قتل زوجته ودفنها في غرفة النوم.. «الداخلية» تكشف مفاجآت بعد القبض على خط الفيوم

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كشفت وزارة الداخلية مفاجأة أثناء التحقيق مع مسجل خطر معروف إعلاميا «بخط الفيوم» بعد أن قام بقتل حماته وخطف وبناتها وأطفاله كرهائن واستخدمهم كدروع بشرية للحماية له من اقتحام الشرطة منزله، باعترافه بقتل زوجته الثانية أول شهر سبتمبر الماضي ودفن جثتها في منزله.

الامن الوطني يحرر رهائن الفيوم

أكدت وزارة الداخلية في بيان لها بانها بعد القبض على البلطجي تبين للأجهزة الأمنية وبالانتقال والفحص تم العثور على جثتها مدفون على عمق 4 أمتار بأحد الغرف منزل الزوجية

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وأضافت التحريات أن المتهم قام أيضا بقتل والدة زوجته (حماته) قبل عملية اقتحام الأجهزة الأمنية بساعات فجر أمس الخميس، وقالت إن المتهم مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة بالضرب بقسوة خلال يومي الاحتجاز، وعثرت الأجهزة الأمنية لدى البلطجي على سلاح آلى وعدد كبير من الطلقات النارية.

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وكان المتهم بث 3 فيديوهات على صفحته الشخصية فيس بوك خلال ساعات حجز المجني عليهم قبل القبض عليه وكشف عن سبب اختطافهم، وقال: علم بالصدفة قيام زوجتي ووالدتها وشقيقاتها بتشكيل شبكة للممارسة الدعارة للمارسة الأعمال المنافية للآداب من أكثر من 17 سنة -حسب أقواله في البث الفيديو على صفحته الفيس بوك-.

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وأضاف المتهم أنه فوجئ باتصال من رقم مجهول يخبره أن زوجته تعمل في شبكة منافية للآداب، فقام بمراقبة هاتفها وتبين له صحة المعلومات التي حصل عليها فقرر خطفهم والانتقام لشرفه من جميع أفراد أسرتها.

الامن الوطني يحرر رهائن الفيوم

كشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية حاولت التعامل السلمي مع البلطجي حفاظا على الرهائن المحتجزين، إلا انها فوجئت بأطلاق النيران على الأجهزة الأمنية وقتل حماته أحد الرهائن والقي بجثتها بفناء المنزل بعد تعذيبها لمدة 24 ساعة، مما تسبب في إصابات بكسور وكدمات شديدة في جميع أنحاء جسدها.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي مساء يوم الثلاثاء بسماع دوي إطلاق النار بمنطقة منشأة عبدالله بحافظة الفيوم، انتقلت وقوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتهم ويدعى «أيمن. ع» يسكن بمنطقة دار رماد في مدينة الفيوم مسجل خطر الدرجة الأولي ومعروف باسم «خط الفيوم«

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